В Одесской области исчезла 18-летняя девушка

Арцизские полицейские разыскивают пропавшую без вести 18-летнюю Кристтину Гуцан.

Приметы: на вид 16-18 лет, рост: 165-170 см, волосы черные, длинные, прямые, глаза карие, губы тонкие, по 3-4 шрамы на обеих запястьях рук.

Училась в 26-м училище на делопроизводителя. В марте 2016 года бросила учебу, жила на различных съемных квартирах в г. Одессе, родственникам говорила, что работает официанткой в ​​баре, но в котором не говорила. Последний раз приезжала в с. Каменское Арцизского района к родителям в середине июня 2016 и 15 июля уехала в Одессу.

В октябре 2016 Кристина Гуцан 4 раза звонила родственникам, после чего родственники потеряли с ней связь, местонахождение ее неизвестно.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о Кристине, просьба сообщить в дежурную часть Арцизского отдела полиции по телефону 04845-3-11-72 или 102, или обратиться в ближайшее отделение полиции.