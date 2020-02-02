Америка должна первой установить свой флаг на Марсе, - Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей утвердить программу, которая предусматривает возобновление присутствия людей на Луне, а также высадку первых американских астронавтов на Марсе.
С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во время обращения к обеим палатам Конгресса США о состоянии дел в стране, сообщает Укринформ.
В этом контексте он обратился к Конгрессу с просьбой "профинансировать программу" по освоению Космоса.
Кроме того, Трамп напомнил, что его указом в стране были созданы Космические войска США.
Напомним, что Конгресс США принял закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусмотрено создание космических войск. В первый год они будут насчитывать около 200 человек, их годовой бюджет составит 40 миллионов долларов.
В докладе Пентагона в феврале этого года говорилось о том, что Китай и Россия приложили значительные усилия для разработки технологий, которые бы дали им возможность "разрушать или уничтожать спутники Соединенных Штатов и их союзников в условиях кризиса или конфликта".
21 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который, в частности, обеспечивает финансирование космических сил США.