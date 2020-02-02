Америка должна первой установить свой флаг на Марсе, - Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей утвердить программу, которая предусматривает возобновление присутствия людей на Луне, а также высадку первых американских астронавтов на Марсе.

С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во время обращения к обеим палатам Конгресса США о состоянии дел в стране, сообщает Укринформ.

Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной границы – Америки в звездах,

- подчеркнул американский президент.

В этом контексте он обратился к Конгрессу с просьбой "профинансировать программу" по освоению Космоса.

Следующим мужчиной и первой женщиной на Луне должны стать американские астронавты, чтобы использовать это как стартовую площадку для того, чтобы Америка стала первой нацией, которая поставит свой флаг на Марсе,

- заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп напомнил, что его указом в стране были созданы Космические войска США.

Напомним, что Конгресс США принял закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусмотрено создание космических войск. В первый год они будут насчитывать около 200 человек, их годовой бюджет составит 40 миллионов долларов.

В докладе Пентагона в феврале этого года говорилось о том, что Китай и Россия приложили значительные усилия для разработки технологий, которые бы дали им возможность "разрушать или уничтожать спутники Соединенных Штатов и их союзников в условиях кризиса или конфликта".

21 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который, в частности, обеспечивает финансирование космических сил США.