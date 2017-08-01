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Сегодня, 12:14
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- Дата: Сегодня, 12:14
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Пожарная безопасность на побережье. Причины возгораний: невнимательность и несоблюдение норм. В студии - Андрей Мельник
Категория: Юридическая клиника
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