Антикоррупционные суды в Украине: что решила Венецианская Комиссия

Как известно, 6 октября Венецианская Комиссия утвердила два заключения по украинским вопросам. Одно из них – по законопроектам №6011 и 6529, касающимся специализированных антикоррупционных судов и судей.

Оба законопроекта были внесены народными депутатами. Законопроектом №6011 предусматривается формирование Высшего антикоррупционного суда, одновременно как суда первой инстанции, и как суда апелляционной инстанции (для чего в его составе предусматривается апелляционная палата, судьи которой не рассматривают дела по первой инстанции). К юрисдикции этого суда, который, таким образом, и первой инстанции, и сам себе апелляционный, отнесены уголовные дела подследственности НАБУ.

Кассационный пересмотр таких решений предлагается поручить Большой палате Верховного суда. Процедура назначения судей Высшего антикоррупционного суда подобна новой процедуре назначения судей Верховного Суда, с одним важным дополнением. Конкурсной комиссией, чьи заключения – обязательны, а решения принимаются голосами минимум 7-и из 9-ти членов. Шестеро из которых назначаются gрезидентом и Верховной Радой. А последние трое - хоть и назначаются Министром юстиции Украины, но кандидатуры подбираются - "двумя правительствами [иностранных] государств или международных организаций, которые в течение двух лет, предшествующих вступлению в силу Закона, предоставляли Украине международную техническую помощь в сфере борьбы с коррупцией". Таким образом, вместе "международные члены" по квоте Минюста получат своеобразное "право вето" на решения Конкурсной комиссии, ни одно из которых не пройдет при их единодушной оппозиции.

Законопроект №6529 предлагает воплотить в жизнь популярный мэм: "в Украине все суды должны быть антикоррупционными". Путем назначения во всех судах общей юрисдикции, от районного до Верховного, специализированных антикоррупционных судей. Но – из числа уже работающих там судей, и собраниями судей самих судов. В юрисдикцию таких судей предлагается включить все дела, связанные с коррупцией – а не только подследственные НАБУ.

Однозначные выводы Венецианской Комиссии: специализированный антикоррупционный суд Украине нужен, других путей побороть коррупцию в высоких эшелонах власти – нет.

Форму зарубежного участия в конкурсной комиссии судей нового суда Заключение предлагает видоизменить, заменив квоты Президента и Парламента на тандем Высшей квалификационной комиссии судей Украины и выдвиженцев иностранных государств и организаций-доноров, в котором последним отвести решающую роль.

При этом, сам принцип участия иностранных государств и международных организаций в процедуре отбора судей антикоррупционного суда, Венецианская Комиссия одобряет. Признает его противоречивое восприятие, но – одобряет. Рекомендует детально прописать процедуру так, чтобы обеспечить соблюдение Конституции Украины. Весьма показательна формулировка Заключения Комиссии: "С надлежащим уважением к принципу суверенитета Украины, международное участие кажется оправданным в специфической ситуации, сложившейся в Украине.” Это можно понимать как своеобразное признание того, что за последние годы "доброчесность" власти в Украине упала до низшей точки, и прошлые проблемы с коррупцией - меркнут в сравнении с теперешними. Такая констатация особенно показательна, поскольку Венецианская комиссия – не политический, а независимый экспертный орган, уважаемый на всех континентах.

Главной же проблемой законопроекта №6011, с точки зрения Венецианской Комиссии, является заложенное в нем противоречие с частью второй статьи 125 Конституции. Согласно которой, законопроекты об образовании и реорганизации судов вносятся Президентом. Тогда как законопроект №6011 внесен народными депутатами. Что может спровоцировать признание нового закона неконституционным. Поэтому Венецианская Комиссия рекомендует лично Президенту Украины внести законопроект о специализированных антикоррупционных судах, положив в его основу ключевые положения законопроекта №6011 и учитывая рекомендации Комиссии.

Среди прочего, комиссия рекомендовала, в новом законопроекте, выделить Апелляционную палату из состава Высшего антикоррупционного суда.

По моему мнению, именно в этом аспекте в Заключении Венецианской Комиссии допущено упущение. Ведь наличие, помимо Высшего специализированного (антикоррупционного) суда отдельной от него апелляционной палаты – означает формирование не просто высшего специализированного суда, а системы специализированных антикоррупционных судов. Что не вписывается в рамки статьи 31 Закона "О судоустройстве и статусе судей", где говорится о высшем специализированном антикоррупционном суде, но ни слова – о системе специализированных антикоррупционных судов. А принят этот закон – не забываем – в один день с изменениями в Конституцию относительно правосудия. При этом, единственная система специализированных судов, которую предусматривает Конституция – это система административных судов. О системе антикоррупционных судов там речи нет. Разве создание такой системы - не противоречие Конституции?

Что касается законопроекта №6529, то он был бескомпромиссно раскритикован Венецианской Комиссией в своем заключении, как отклоняющийся и от требований Закона "О судоустройстве и статусе судей", и от международных обязательств Украины создать специализированный антикоррупционный суд. Комиссия "не считает оправданным и практически реализуемым" назначение специализированных антикоррупционных судей во все суды общей юрисдикции всех инстанций. В особенности путем их отбора из числа действующих судей. Сомнительна, по ее мнению, и передача под юрисдикцию таких судов дел о любых коррупционных правонарушениях. Также не соответствуют стандартам Совета Европы неясность компетенции, отсутствие специальных гарантий в процедуре отбора, отсутствие специальных мер защиты независимости судей и их безопасности. Уже известно о намерении инициатора отозвать свой законопроект №6529, с целью наработки и внесения Президентом единого согласованного законопроекта, с учетом рекомендаций Венецианской Комиссии.

Будут ли выполнены рекомендации Венецианской Комиссии в отношении специального антикоррупционного суда? Хотелось бы, чтобы их не постигла участь рекомендаций к "люстрационному закону", которые власть вот уже два года как не может выполнить.