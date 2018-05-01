Грядущие выборы и обострение на Донбассе ВИДЕО

Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон, особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Надежды на вмешательство Ангелы Меркель имевшей телефонный разговор Петром Порошенко о смягчении обстановки на линии фронта в Донбассе, не оправдались. Почему? Давайте разбираться.

«Маленькая победоносная война» на востоке страны могла бы по замыслу пиарщиков с Банковой сплотить электорат вокруг президента. Однако Запад не одобряет активизации военных действий и ВСУ приходится как-то лавировать в рамках серой зоны.

«На самом деле, то, что мы видим – «двухходовку» администрации президента, направленную на радикализацию и раскол электорального поля.

Такая стратегия, опробованная на российских выборах 1996 и украинских – 1999 года, показала свою эффективность в условиях электоральной дисфункции. Сейчас рейтинги Петра Порошенко как раз примерно соответствуют рейтингам Бориса Ельцина и Леонида Кучмы за год до выборов.

Радикализация и раскол ведут к противопоставлению «добра» и «зла» по схеме «президент-реформатор» против представителя «партии реванша» (как вариант: борец с «путинской агрессией» против представителя «пятой колонны»).

Спарринг-партнером Порошенко выступает представитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. Для сторонников Майдана кандидатура последнего неприемлема и у них не будет шанса не голосовать за ненавидимого ими Порошенко. При этом вероятность победы Бойко минимальна», - пишет в своем блоге киевский политтехнолог Василий Стоякин.

Каким же образом официальной пропаганде удается очередной раз обвести вокруг пальца наших сограждан? Ответ прост – применяя технологии когнитивной войны.

Когнитивная война, то есть война знаний и смыслов, она не сводится только к информационным атакам. Для того чтобы пояснить, как это работает необходимо внести понятие информационной пирамиды. В самом низу расположен уровень информационный, отвечающий на вопросы: что, где, когда? Сюда относятся, практически все новостные сюжеты. Водить по этому уровню можно сколь угодно долго, удерживая внимание ничего не понимающей аудитории, как при просмотре калейдоскопа – пока не надоест. Следующий, более высокий и более затратный, это уровень концептуальный, он отвечает на вопрос – как? Сюда можно отнести всякого рода журналистские расследования раскрывающие, к примеру, «схемы власти». Третий самый высокий уровень информационной пирамиды, это уровень смысловой, отвечающий на вопрос зачем? Он фильтрует нижестоящие урони и дает им оценку. По сути это уже сфера идеологии, в которой и ведется современная когнитивная война.

Запад откровенно подменяет понятие «достоверность информации» понятием «доверие к источнику информации», никого не интересует «достоверность». Хозяева мировых пропагандистских информационных помоек прекрасно понимают, что крупными финансовыми вливаниями в социальную рекламу они смогут увеличить степень доверия аудитории к своим завравшимся СМИ.

Многие представители журналистского сообщества Украины на полном серьезе связывают национальные интересы с необходимостью врать и тиражировать фейки, на разоблачении и высмеивании которых сделал себе славу Анатолий Шарий.

Нужно научиться говорить правду, как бы это не оскорбляло религиозные чувства «свидетелей безвизового режима».