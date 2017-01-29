10 способов повысить когнитивные способности

Процесс мышления является неотъемлемой частью нашей жизни. В ситуациях, когда нужно быстро выучить материал или детально продумать проект, хочется, чтобы всё происходило быстро и эффективно. Существует несколько способов, которые улучшают когнитивные способности человека.

Пейте кофе

Большое количество кофе наносит вред организму, но исследователи выяснили, что кофеин не просто поддерживает человека в бодром состоянии. Он способен помочь сосредоточиться на сложных заданиях, повышает эффективность умственной деятельности, улучшает реакцию. Кофе не сделает человека умнее, этот напиток лишь временно улучшает работу мозга.

Пейте вино

Норвежские ученые выяснили, что люди, которые регулярно пьют вино, лучше справляются с когнитивными задачами, чем те, кто отказался от алкоголя. Подобная связь особенно ярко выражена среди женщин. Конечно, вино может помочь только в том случае, когда его количество строго ограничено. Предполагается, что особенности данного напитка основаны на антиоксидантных свойствах вина.

Загорайте

Исследование показало, что люди, у которых в организме уровень витамина D был высоким, лучше справились с контрольными тестами, чем те, у кого была нехватка данного элемента. Витамин D образуется под действием солнечного света.

Танцуйте

Танцы и активный отдых снижают риск развития деменции. Кроме того, такие виды занятий улучшают когнитивные способности человека и учат быстро принимать решения.

Следите за питанием

Недостаточно просто есть какой-то продукт, получивший статус «лучшего». В долгосрочной перспективе нужно обеспечить мозг необходимыми витаминами, разными элементами. Самое главное – следить за сахаром, наличием аминокислот, антиоксидантов и омега-3.

Играйте в тетрис

С помощью МРТ было установлено, что игра в тетрис повышает активность серого вещества в церебральном кортексе. Более того, подобное занятие помогает сознанию быстрее забывать о недавно случившихся трагедиях и проблемах.

Занимайтесь спортом

Исследования показали, что спортсмены справляются с когнитивными задачами намного лучше, чем люди, далёкие от спорта. Достаточно обычных прогулок на улице, чтобы повысить работоспособность мозга на 10%.

Разрешите себе отдыхать

В определённых ситуациях действительно необходимо полностью концентрироваться на задании и не останавливаться на отдых. Исследователи выяснили, что люди, которые позволяют себе во время работы делать перерывы, обладают намного более хорошей памятью, чем те, кто трудится без отдыха. Достаточно просто оторваться от занятий и подумать о чем-то другом.

Временно откажитесь от еды

Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе необходимо правильное и сбалансированное питание, кратковременный отказ от еды может помочь быстро улучшить работоспособность мозга. Исследователи считают, что это появилось в процессе эволюции - мы работаем лучше, если мозг считает, что ему не хватает питания.

Разговаривайте с собой

Ученые пришли к выводу, что во время поиска какой-либо вещи нужно произносить вслух её название, так как это позволяет намного быстрее отыскать нужный предмет.