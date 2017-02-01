Какой талант у ребенка: 8 типов интеллекта и их особенности

Альберт Эйнштейн в свое время сказал гениальную фразу: “Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой”. А Говард Гарднер – американский психолог, вторя гениальному физику, определил феномен, известный как “множественный интеллект”. Гарднер установил, что существует 8 типов интеллекта, и важно вовремя выявить, какой из них доминирует у ребенка.

К сожалению, наша школьная система таким распознаванием не занимается. Более того, в школе упор делается всего на два типа интеллекта – детей делят на “физиков” и “лириков”, математиков и гуманитариев. А если интеллект ребенка не относится ни к одному из этих типов? Становится ясно, почему многие школьники не так успешны в учебе, как им хотелось бы (да что там греха таить – они ненавидят школу за сложности и свои неудачи). Когда наступят изменения в нашей школе, сложно прогнозировать, но мы с вами, родители, уже сегодня в силах помочь своему чаду найти себя и свой путь.

Теория желудя

Гарднер также ввел в обиход термин “теория желудя”, в центре которой – идея о том, что каждый человек наделен от природы потенциалом, которого хватит на то, чтобы быть успешным. Только важно раскрыть этот потенциал – помочь ребенку найти себя, дать поверить в то, что он тоже хороший, полноценный, только мыслит и усваивает информацию по-другому, по своему. Чтобы понять, к чему предрасположен ваш ребенок, и дать ему шанс в будущем себя максимально успешно реализовать, предлагает вычислить, какой у него тип интеллекта. Ваших наблюдений, подсказок воспитателей в детском саду и педагогов школы для этого будет достаточно.

Лингвистический

Дети с таким складом ума больше всего любят слушать и говорить. Они очень быстро начинают сыпать словами и целыми предложениями, на ура осваивают иностранные языки, обожают читать и рассказывать, писать сочинения и первыми тянут руку, если нужно высказать свое мнение на тему. С цифрами и фактами, как правило “говорунам” не так везет, как со словами.

Лучшая форма обучения: чтение, общение, дискуссия, обсуждение с перечислением фактов, имен, характеристиками участников (героев) и оценкой их поступков, анализ разных точек зрения и выводов, написание диктантов, аргументации на заданную тему.

В какой профессии ребенок может быть успешным:

писатель,

сценарист,

драматург,

журналист,

политик,

корректор,

переводчик.

Логико-математический

Эти “грызуны наук”, в отличие от лириков, наоборот, предпочитают говорить немного, зато испытывают страсть к числам, цифрам, задачам, головоломкам, ребусам. Они помнят все номера телефонов и даты, хорошо складывают в уме и не боятся даже в раннем возрасте делать покупки. В детстве любят складывать “половинки” номеров машин, подсчитывают, сколько дней осталось до того или иного события, любят порядок в игрушках книжках.

Лучшая форма обучения: задачи на логику, подсчет, использование вычисления с практической целью (рассчитать, сколько нужно денег на покупку гаджета или поездку за границу, сколько обоев нужно для комнаты и т.д.). Они проявляют способности к анализу и синтезу, стремятся к систематизации и порядку в своих вещах, легко оперируют абстракциями.

В какой профессии ребенка ожидает успех:

математик,

бухгалтер,

программист,

аналитик,

ученый,

детектив,

логистик,

медик.

Визуально-пространственный

Наверняка Малыш из сказки Астрид Ло Карлсоне был обладателем именно этого типа интеллекта. Такие дети чаще всего обретают воображаемых друзей, любят собирать сложные паззлы, рисуют, придумывают истории, продумывают в них яркие детали и создают по их мотивам рисунки. У визуалов с детства проявляется хороший вкус в одежде – даже в детском саду от выбирают, что надеть утром. В школе таким ученикам неплохо дается геометрия, черчение, география, физика, химия – те науки, где нужно ориентироваться в рисунках, картах, формулах, таблицах. Люди с таким интеллектом отлично ориентируются на местности.

Лучшая форма обучения: озадачивать рисовать новые объекты, новые земли, фантастических героев, героев произведений, просите предлагать несколько решений для одной задачи.

В какой профессии ребенок может быть успешным:

дизайнеров,

архитектор,

художник,

мультипликатор,

инженер,

изобретатель,

скульптор.

Межличностный

Вот они – лидеры в песочниц и заводилы на детских площадках. Дети с этим типом интеллекта с ранних лет обладают талантом общения, они легко могут установить контакт с любым ребенком и взрослым человеком, знают, как понравиться, чувствуют настроение и умеют манипулировать мнением. Проще говоря, они умеют веревки вить из людей и добиваться своего. Эти дети обладают живой мимикой, запоминающимися жестами, они как правило хорошо танцуют и изящно двигаются.

Лучшая форма обучения: чтение, участие в обсуждениях, написание сочинений, участие в самоуправлении школы, организация и участие в стендапах, квн-ах, школьных концертах, обучение в театральной студии.

В какой профессии ребенок может быть успешным:

политик,

педагог,

оратор,

переговорщик,

дипломат,

менеджер,

директор,

бизнес-тренер.

Музыкальный

Эти удивительные дети ловят музыку на лету – запоминают и придумывают свои мелодии, поют, быстро осваивают игру нескольких музыкальных инструментах. В общем, музыка окружает их со всех сторон и жить без нее они не могут. Подростки с музыкальным типом интеллекта постоянно слушают музыку, отлично разбираются в разных направлениях, ориентируются в творчестве культовых музыкантов, с удовольствием ходят в музыкальную школу.

Лучшая форма обучения: разумеется, музыкальная школа наряду с обычной или же с обучением на дому, экстернатом. В школе можно поручать музыкантам проводить концерты, выступать со своими сольными номерами, создать свою музыкальную группу.

В какой профессии ребенок может быть успешным:

музыкант-исполнитель,

композитор,

пианист (скрипач, барабанщик, гитарист и т.д.)

дирижер,

диджей,

звукооператор,

музыкальный критик,

радиоведущий,

музыкальный редактор.

Натуралистический

Когда думаешь о том, кто бы мог быть примером человека с таким интеллектом, сразу вспоминаешь известного зоолога писателя Джеральда Дарелла, исследователя морской фауны Жака Ива Кусто. В детстве люди с таким подобным типом интеллекта особой страстью проникаются к природе и животному миру. Они обожают изучать растения, насекомых, отмечают уникальные особенности, которые обычный человек не видит. В школе юных натуралистов привлекают природоведение и биология.

Лучшая форма обучения: поручить уход за домашними животными, выписать журналы о природе, создать библиотеку с природоведческой литературой, обеспечить домашним микроскопом и телескопом, ходить в турпоходы, организовать небольшой огород, где ребенок сможет сам выращивать растения.

В какой профессии ребенок может быть успешным:

эколог,

ветеринар,

геолог,

сейсмолог,

археолог, генетик,

лесник,

фермер.

Телесно-кинестетический

Дети с таким типом интеллекта выражают свои эмоции через свое тело: они с ранних лет тяготеют к спорту, танцам, физическим нагрузкам. Еще на детской площадке они дольше и активнее всех лазают по турникам и лестницам, не боятся высоты, активно прыгают, быстро бегают, громко говорят и смеются. У таких детей хорошо развита мелкая моторика, они любят мастерить, создавать разные поделки из теста и пластилина, бумаги, листьев, пуговиц – из всего, что попадается им под руку. Подростки как правило неравнодушны в публичным выступлениям: как с декларированию со сцены, так и к танцевальным, спортивным, театральным номерам.

Лучшая форма обучения: занятия в спортивной секции (легкая атлетика, танцы), в школьном возрасте хороший результат дает обучение в музыкальной школе, в кружке хореографии, в театральной студии. Таким подросткам нужна сцена и возможность выступать на школьных мероприятиях, поощрение декларирования и участия в диспутах на уроках.

В какой профессии ребенок может быть успешным:

актер,

танцор,

спортсмен,

цирковой артист,

клоун,

инструктор по спорту,

хирург,

механик,

скульптор,

ремесленник,

фотомодель,

организатор праздников.

Экзистенциальный

Такие дети кажутся серьезными не по годам, у них очень выразительный взгляд (как у взрослого), неспешная речь, интересные высказывания, не по годам конструктивные умозаключения. Хотя дети с таким типом интеллекта обладают высокой степенью сознательности, понимают свои и чужие чувства, они часто не очень эмоциональны, застенчивы, кажутся замкнутыми. В школе подростки-экзистенциалисты много думают и говорят на возвышенные темы, думают о жизни и смерти, интересуются направлениями религии, их интересуют цитаты мудрых людей, теории и учения.

Лучшая форма обучения: позволить детям высказывать свои мысли и обязательно слушать их, дать возможность рассказывать о своих теориях, прогнозировать и планировать свои задачи, помогать проявлять разные эмоции.

В какой профессии ребенок может быть успешным:

психолог,

психиатр,

преподаватель,

философии,

священник,

политик.

Надеемся, наши подсказки по мотивам теории Говарда Гарднера помогут вам найти ключик к вашему ребенку, открыть его настоящий талант и помочь стать, если не гением, то непременно успешным человеком, который получает от познания мира истинное удовольствие.