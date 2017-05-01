«Юридическая клиника» – Раздел имущества при разводе»

Статистика подтверждает, что с каждым годом, все большее количество супружеских пар подвергаются разводам. Этому всегда сопутствует дальнейший раздел имущества, а это сугубо индивидуальный процесс, который осложнен массой нюансов и критериев, которые могут возникнуть.

Раздел имущества при разводе – это одна из самых сложных сторон расторжения брака, когда, кроме самого развода, рассматривается вопрос распределения долей (частей) на имущество супругов, которое было приобретено за время совместного проживания и после регистрации брачных отношений.

Фундаментальное положение, которое действует при разделе имущества супругов в Украине - приобретенное в браке, принадлежит мужу и жене на праве общей совместной собственности, и предполагается, что каждый из супругов в общем имуществе имеет равную долю.

В Украинском законодательстве четко определено, что вопросы связанные с разделом имущества регулируются нормами Семейного кодекса Украины. Существуют два варианта раздела имущества – добровольный или принудительный.

Благодаря действующим нормам Гражданского кодекса Украины существует возможность избежать судебного разбирательства. Способствует этому заключение договора о разделе имущества.

Договор раздела имущества - это согласие двух супругов по всем вопросам, касающихся процесса раздела имущества. Сделка такого характера оформляется как гражданское соглашение и заверяется у нотариуса. Обязательными содержащими документами должны быть сведения о праве каждого из супругов на имущество, четкое определение долей, сведения об отказе в будущем претендовать на разделенное имущества.

Без понимания определенных юридических терминов будет сложно воспринимать информацию о разделе имущества супругов.

Совместное право собственности – это право возникшее вследствие владения неделимым имуществом, которое находится в собственности двух или более лиц (совладельцев), и принадлежит им на праве общей собственности (общее имущество). Имущество может принадлежать лицам на праве общей частичной или на праве общей совместной собственности.

Право общей совместной собственности – правовой режим имущества, при котором доли (части) совладельцев (мужа и жены) в общем имуществе заранее не определены. Участники совместной собственности (совладельцы) сообща владеют и пользуются общим имуществом, если иное не предусмотрено соглашением между ними (например, брачным договором). Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию участников, которое предполагается независимо от того, кто из участников совершает сделку по распоряжению имуществом. Другими словами, каждый из участников общей совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников.

Право общей частичной собственности - собственность двух или более лиц с определением частей каждого из них в праве собственности. Общая собственность считается частичной, если договором или законом не установлена общая совместная собственность имущества.

Статья 57 Семейного кодекса Украины устанавливает, что личной частной собственностью супруги/супруга являются:

имущество, приобретенное до брака; имущество, приобретенное ней/ним во время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования; имущество, приобретенное ней/ним во время брака, но за деньги, принадлежавшие им лично (т.е. деньги, приобретенные до брака, в дар или в порядке наследования); приватизированное ней/ним жилье; приватизированный ней/ним земельный участок; вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности, даже если они были приобретены за общие средства супругов; премии и награды, полученные за личные заслуги (однако, суд может признать за вторым супругом право на часть этой премии, награды, если установит, что он/она своими действиями (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и пр.) содействовал их получению; деньги, полученные как возмещение за потерю (повреждение) личной вещи, а также как возмещение морального вреда; страховые выплаты по личным страховкам.

В спорной ситуации установить ваше право на собственность поможет установить только суд. В зависимости от обстоятельств ситуации, в суде нужно инициировать рассмотрение спора о:

- признание имущества личной частной собственностью;

- признание права собственности на имущество;

- возвращение имущества из чужого незаконного владения;

- признание договора не действительным;

- внесение изменений в договор принудительно, в судебном порядке;

- раздел совместного имущества супругов.

Но все же, если Вам пришлось столкнутся с судебными разбирательствами, рекомендуем обратиться к профессиональному правозащитнику (адвокату). Несмотря на то, что законодательство четко разъясняет права и обязанности супругов, в практике выиграть дело не всегда представится возможным. Ведь только специалист права тоесть адвокат, способен подготовить необходимую доказательную базу, опираясь на которую сможет четко аргументировать и доказать Вашу позицию в суде. Бог Вам в помощь.

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Павлова Юлия Сергеевна