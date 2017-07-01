Правовой ликбез – Наследственная трансмиссия

Наследственная трансмиссия - это переход права на принятие наследства от умершего наследника, который не успел реализовать свое право на принятие наследства, к его наследникам, то есть - переход права, а не возникновения права на наследование после смерти первого наследодателя.
Главным нормативно-правовым актом регулирующим наследственные трансмиссии в Украине является Гражданский кодекс Украины. Согласно ст. 1276 Гражданского кодекса Украины, если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, право на принятие причитающейся ему доли наследства, кроме права на принятие обязательной доли в наследстве, переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).
Право на принятие наследства в этом случае осуществляется на общих основаниях в течение оставшегося срока. Если срок, который остался, менее трех месяцев, он продлевается до трех месяцев.
В случае если наследник, умер после открытия наследства и не успел его принять, называется трансмитентом, а его наследники, к которым перешло право наследования, которое принадлежало бы ему, - именуются трансмиссарами.
Наследственную трансмиссию следует отличать от наследования по праву представления:
- наследственная трансмиссия возможна как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, в то время как наследование по праву представления возникает только при наследовании по закону.
- наследственная трансмиссия возникает тогда, когда трансмитент умер после открытия наследства, но не успел его принять. При наследовании по праву представления наследник умирает до открытия наследства.
- при наследственной трансмиссии не ограничивается круг наследников - трансмиссаров. Главное, чтобы лицо призывалось к наследованию после смерти трансмитента. Вместе с тем, при наследовании по праву представления в соответствии со ст. 1266 Гражданского кодекса Украины ограничивает круг наследников.
После смерти трансмитента также может открыться наследство. В такой ситуации речь идет о двух наследствах:
- наследство, открывшееся после наследодателя;
- наследство, открывшееся после трансмитента.
Трансмиссар имеет право на принятие наследства в порядке трансмиссии и принятия наследства, открывшегося после трансмитента. Это два самостоятельных права, которые могут быть реализованы независимо друг от друга. Наследники умершего трансмитента могут принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и отказаться от его наследия или, наоборот, могут принять наследство после смерти трансмитента и отказаться от принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии.
К тому же, состав наследников, которые могут быть призваны к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, с одной стороны и непосредственно после смерти трансмитента, с другой стороны, не всегда совпадает.
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