Правовой ликбез – Наследственная трансмиссия

Наследственная трансмиссия - это переход права на принятие наследства от умершего наследника, который не успел реализовать свое право на принятие наследства, к его наследникам, то есть - переход права, а не возникновения права на наследование после смерти первого наследодателя.

Главным нормативно-правовым актом регулирующим наследственные трансмиссии в Украине является Гражданский кодекс Украины. Согласно ст. 1276 Гражданского кодекса Украины, если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, право на принятие причитающейся ему доли наследства, кроме права на принятие обязательной доли в наследстве, переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).

Право на принятие наследства в этом случае осуществляется на общих основаниях в течение оставшегося срока. Если срок, который остался, менее трех месяцев, он продлевается до трех месяцев.

В случае если наследник, умер после открытия наследства и не успел его принять, называется трансмитентом, а его наследники, к которым перешло право наследования, которое принадлежало бы ему, - именуются трансмиссарами.

Наследственную трансмиссию следует отличать от наследования по праву представления:

наследственная трансмиссия возможна как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, в то время как наследование по праву представления возникает только при наследовании по закону. наследственная трансмиссия возникает тогда, когда трансмитент умер после открытия наследства, но не успел его принять. При наследовании по праву представления наследник умирает до открытия наследства. при наследственной трансмиссии не ограничивается круг наследников - трансмиссаров. Главное, чтобы лицо призывалось к наследованию после смерти трансмитента. Вместе с тем, при наследовании по праву представления в соответствии со ст. 1266 Гражданского кодекса Украины ограничивает круг наследников.

После смерти трансмитента также может открыться наследство. В такой ситуации речь идет о двух наследствах:

- наследство, открывшееся после наследодателя;

- наследство, открывшееся после трансмитента.

Трансмиссар имеет право на принятие наследства в порядке трансмиссии и принятия наследства, открывшегося после трансмитента. Это два самостоятельных права, которые могут быть реализованы независимо друг от друга. Наследники умершего трансмитента могут принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и отказаться от его наследия или, наоборот, могут принять наследство после смерти трансмитента и отказаться от принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии.

К тому же, состав наследников, которые могут быть призваны к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, с одной стороны и непосредственно после смерти трансмитента, с другой стороны, не всегда совпадает.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета "Одесская юридическая академия" работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Директор Юридической Клиники

Павлова Юлия Сергеевна