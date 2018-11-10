Как восстановить утерянную трудовую книжку

Потеря документов всегда неприятна. Это утверждение в полной мере относится к документам, подтверждающим трудовой стаж. Без трудовой книжки не пойдешь на новую работу и не выйдешь на пенсию.

Как собрать справки для восстановления трудовой книжки

Порядок оформления дубликата регламентирован в Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников. Так, в Инструкции № 58 говорится, что работник, потерявший трудовую книжку, должен незамедлительно обратиться за дубликатом по месту последней работы. В свою очередь, собственник или уполномоченный им орган должен выдать работнику трудовую книжку или вкладыш к ней нового образца с надписью "дубликат" (в верхнем правом углу первой страницы). Документ выдается в течение 15 дней после подачи заявления, но срок может меняться в зависимости от разного рода обстоятельств. Такой дубликат или вкладыш к трудовой заполняется в общем порядке: в разделы «Сведения о работе», «Сведения о награждениях» и «Сведения о поощрениях» при заполнении дубликата соответственно вносятся записи о работе, о награждениях и поощрениях по месту последней работы на основании ранее изданных приказов и (или) распоряжений.

Если же сотрудник до этого места работал еще где-либо, то в раздел "сведения о работе" в третью графу дубликата будут внесены записи об общем стаже работы суммарно (общее количество лет, месяцев, дней без конкретизации мест работы) до трудоустройства на последнее предприятие, но при этом иметь засвидетельствованные документы. Документами, подтверждающими общий стаж, являются заверенные в определенном порядке справки о работе в других организациях, копии приказов или распоряжений о приеме/увольнении или каких-либо изменениях в штатной должности с предыдущих работ. Если же компании, в которой вы работали, уже не существует, за справкой, удостоверяющей стаж, нужно идти в архив, где хранятся документы этой организации. Также подходят справки о периодах получения пособия по безработице, трудовые договоры о найме физлицами, сведения их ПФ по форме СЗВ-К (данные о стаже за время, когда работник еще не был зарегистрирован в системе обязательного страхования пенсии) и СЗИ-5 (выписка с лицевого счета работника). Получив уточняющие справки, вы подаете заявление о выдаче дубликата трудовой книжки по последнему месту работы и подтверждаете этими же справками свой предыдущий стаж работы и занимаемую должность.

Если же документов в архиве не сохранилось, трудовой стаж можно установить по решению суда. Для этого следует подать иск об установлении факта, имеющего юридическое значение. Алгоритм действий следующий:

Вам нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о предоставлении информации о том, перечислялись ли в организации социальные взносыв период вашей работы, а также уточнить, в какой период и в каком размере. В течение тридцати дней получить ответ на заявление. Обратиться в суд с заявлением об установлении факта, прикрепив в нему ответ из Пенсионного фонда.

Восстановление трудовой книжки по инициативе работодателя

В случае, когда трудовая книжка обгорела, разорвана и т.д., то работодатель по последнему месту работы самостоятельно и по собственной инициативе выдает работнику дубликат трудовой книжки. При трудоустройстве на новое место работы вы предъявляете уже новую трудовую книжку (дубликат).

Также дубликат трудовой книжки может быть выдан по новому месту работы в случае отсутствия доступа к трудовой книжке работника вследствие чрезвычайной ситуации, предусмотренной Кодексом гражданской защиты Украины, или проведения антитеррористической операции на территории, где работал работник. Такой дубликат выдается на основании заявления (в произвольной форме) работника и полученного ответа из штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или Антитеррористического центра при СБУ.