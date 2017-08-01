Музыкальная жемчужина у моря

Субботние концерты в Горсаду у ротонды: ну кто о них еще не слышал! Ближе к вечеру привычно торопятся сюда, к фонтану и люди старшего поколения, и молодые – как на праздник, которых не много в нашей жизни. Ну где лучше можно отдохнуть в выходной день, послушать любимые задушевные песни, подхватить мелодию и закружиться в танце под небом любимой Одессы?!

Наверное, это главное для людей, собирающихся тут – быть не сторонними наблюдателями на чужом празднике жизни, а его желанными гостями. А эти концерты устраиваются для всех и каждого, независимо от их материального достатка и социального статуса. Потому что Одесса – наш город родной, и она у нас одна на всех.

Но не менее любимы одесские песни и людьми, которые, казалось бы, никак с Одессой не связаны: и родились не здесь, и живут далеко от нее. Но, приехав сюда раз, пройдясь по Дерибасовской, попав случайно субботним вечером в Городской сад, они влюбляются в наш город навсегда. И наведываясь в Южную Пальмиру, ждут эти встречи с песней у ротонды вновь и вновь.

Инициатор этого социального проекта, действующего уже шесть лет, – Почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов. А талантливые вокалисты, дарящие радость встречи с настоящим искусством, – студенты Одесского международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия».

Кроме бесплатных субботних концертов, по инициативе и под патронатом народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова шесть лет назад был организован в нашем городе песенный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя!», который за это время получил общее признание и обрел статус общегородского.

Я рад, что песенный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя!», который вышел из стен нашего вуза и к которому имеют непосредственное отношение наши студенты, стал яркой новой традицией города. И приятно, что желающих проявить свои вокальные и музыкальные таланты становится все больше год от года. К одесситам присоединяются жители других городов Украины и даже других стран. Ведь нет другого города, о котором было бы написано столько песен, сколько об Одессе.

— рассказал

Для желающих принять участие в песенном конкурсе «Пою о тебе я, Одесса моя!» нет возрастных ограничений. Главный критерий – талант и самобытность. Профессиональное жюри двумя отборочными турами определяет финалистов ежегодного конкурса. И очень скоро – в День рождения Одессы – новые звезды взойдут над Одессой в праздничном Гала-концерте, который традиционно состоится второго сентября в под тенью платанов и лип в Городском саду.