Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом

Удивлять, удивлять, удивлять: таков, кажется, девиз одесситов. Вот уже кажется: ну чем еще можно подивить и страну, и весь мир? Какой еще диковинкой поразить, да так, чтобы надолго запомнилось? Думаете, все идеи исчерпаны? Ничуть не бывало: Одесса опять отметилась в Книге рекордов Украины! Чем? Не поверите – холодильником-старичком, но при этом отлично работающим. О рекорде я совершенно не случайно. Он таки поставлен и официально зафиксирован!

Это ретро-чудо техники благополучно работает уже 81 год и 5 месяцев. Модель Bosch, все эти годы «проживающая» в Одессе, выпускалась в 1935-1936 гг., имела емкость 90 и 120 литров, и, кстати, была первым автоматическим холодильником классической квадратной формы (до этого все они были овальные и очень напоминали внешне стиральные машины).

Одесситка Елена Швец, владелица старейшего в стране холодильника, который унаследовала от своего любимого дедушки, передала его в музей производителя Bosch в Киеве, ну а в подарок получила от фирмы новенький холодильник последнего поколения. А еще одним большим подарком стал официальный сертификат на новый рекорд , который (снова-таки официально) подтвержден экспертной комиссией Национального реестра рекордов Украины, проводившей оценку и идентификацию холодильника.

Кстати, этот рекорд именуется также почтенно, как и сам «холодильный дедуля»: «Самый старый и до сих пор работающий бытовой прибор в Украине».

У холодильника – своя судьба. Он был произведен в Германии. Достался Елене в наследство от бабушки с дедушкой, а те унаследовали его от старшей сестры бабушки, которая вместе с мужем участвовала во Второй мировой войне и окончила ее в Берлине. После этого семейная пара осталась служить в Германии до 1948 года. Они-то и привезли оттуда этот холодильник.

Все эти годы холодильный дедушка-старожил верой и правдой служил людям, его всего несколько раз ремонтировали.

Эксперт Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий, который и вручил диплом о Национальном рекорде, отметил:

– За каждым рекордом стоит своя история, что и делает их ценными. В этом случае мы столкнулись с прибором, который сохранил в себе целую эпоху.

– Решение о передаче холодильника компании Bosch совпало с днем рождения моего дедушки. Для меня этот холодильник несет самые теплые воспоминания, связанные с празднованием дней рождения членов нашей семьи, бабушкиными огромными компотами и домашним холодцом круглый год, – говорит Елена Швец.

Ну что ж, остается ждать новых одесских диковинок и новых рекордов. Уверена, их будет еще очень много в нашем городе у моря, который, по большому счету, все одесситы тоже считают рекордным во всех смыслах.