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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом

Категория: История и культура / Статьи


Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом

Удивлять, удивлять, удивлять: таков, кажется, девиз одесситов. Вот уже кажется: ну чем еще можно подивить и страну, и весь мир? Какой еще диковинкой поразить, да так, чтобы надолго запомнилось? Думаете, все идеи исчерпаны? Ничуть не бывало: Одесса опять отметилась в Книге рекордов Украины! Чем? Не поверите – холодильником-старичком, но при этом отлично работающим. О рекорде я совершенно не случайно. Он таки поставлен и официально зафиксирован!

Это ретро-чудо техники благополучно работает уже 81 год и 5 месяцев. Модель Bosch, все эти годы «проживающая» в Одессе, выпускалась в 1935-1936 гг., имела емкость 90 и 120 литров, и, кстати, была первым автоматическим холодильником классической квадратной формы (до этого все они были овальные и очень напоминали внешне стиральные машины).

Одесситка Елена Швец, владелица старейшего в стране холодильника, который унаследовала от своего любимого дедушки, передала его в музей производителя Bosch в Киеве, ну а в подарок получила от фирмы новенький холодильник последнего поколения. А еще одним большим подарком стал официальный сертификат на новый рекорд , который (снова-таки официально) подтвержден экспертной комиссией Национального реестра рекордов Украины, проводившей оценку и идентификацию холодильника.

Кстати, этот рекорд именуется также почтенно, как и сам «холодильный дедуля»: «Самый старый и до сих пор работающий бытовой прибор в Украине».

У холодильника – своя судьба. Он был произведен в Германии. Достался Елене в наследство от бабушки с дедушкой, а те унаследовали его от старшей сестры бабушки, которая вместе с мужем участвовала во Второй мировой войне и окончила ее в Берлине. После этого семейная пара осталась служить в Германии до 1948 года. Они-то и привезли оттуда этот холодильник.

Все эти годы холодильный дедушка-старожил верой и правдой служил людям, его всего несколько раз ремонтировали.

Эксперт Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий, который и вручил диплом о Национальном рекорде, отметил:

 – За каждым рекордом стоит своя история, что и делает их ценными. В этом случае мы столкнулись с прибором, который сохранил в себе целую эпоху.

– Решение о передаче холодильника компании Bosch совпало с днем рождения моего дедушки. Для меня этот холодильник несет самые теплые воспоминания, связанные с празднованием дней рождения членов нашей семьи, бабушкиными огромными компотами и домашним холодцом круглый год, – говорит Елена Швец.

Ну что ж, остается ждать новых одесских диковинок и новых рекордов. Уверена, их будет еще очень много в нашем городе у моря, который, по большому счету, все одесситы тоже считают рекордным во всех смыслах.

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Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом
Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом
Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом
Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом
Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом
Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом
Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом
Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом
Старейший холодильник стал новейшим одесским рекордом
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