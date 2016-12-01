Студенты Одесской Юракадемии подарили праздник воспитанникам дома ребёнка женской исправительной колонии № 74 (фото)

Высокий забор, колючая проволока и мрачные стены – именно так выглядит женская исправительная колония № 74, где отбывают наказание около 500 осужденных. Глядя на это угрюмое зрелище сложно даже представить, что здесь могут жить маленькие дети.

На данный момент в доме ребёнка на территории женской исправительной колонии № 74 проживает 27 детей в возрасте от рождения до трёх лет – это дети осужденных женщин. Внешне дом ребёнка выглядит несколько иначе, чем окружающие здания - здесь нет решёток и колючей проволоки, ну а по внутреннему убранству он вообще ничем не отличается от обыкновенного детского садика – аккуратный ремонт, застелённый коврами пол, уютные кроватки, и что удивительно, очень тепло как для столь холодной поры года. Повсюду много мягких игрушек и других незаменимых атрибутов детской комнаты – усилиями сотрудников дома ребёнка созданы все условия для того, чтобы дети чувствовали себя как дома. Разумеется, что на скудные государственные деньги, которые выделяются из бюджета, было бы просто невозможно содержать дом ребёнка на таком высоком уровне, именно поэтому сотрудникам учреждения часто приходится обращаться за помощью к частным лицам. И, благо, в нашем городе существуют люди, готовые оказать свою посильную помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию детям. Среди них - народный депутат Украины Сергей Кивалов. Разработанная им социальная программа, направленная на оказание помощи таким особенным детям, реализовывается уже на протяжении многих лет.

В этом году визит студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» в дом ребёнка женской исправительной колонии № 74 был посвящён празднованию Дня Святого Николая. Это уже стало хорошей традицией, ребята приезжают сюда пятый год подряд. Студенты привезли всё самое необходимое для ухода за детьми – памперсы, детское мыло, присыпку, стиральные порошки. Конечно же, не обошлось и без игрушек. Сотрудники дома ребёнка радушно приняли помощь студентов Юракадемии.

«Мы всегда рады гостям и очень благодарны за помощь, которую вы нам оказываете. Несмотря на то, что дом ребёнка находится на территории исправительной колонии, мы стараемся создавать для детей такие условия, чтобы дети не чувствовали лишений. Они получают сбалансированное питание, также мы заботимся об их творческом развитии – у нас регулярно проводятся детские праздники – вот буквально вчера был утренник, посвящённый Дню Святого Николая и предстоящим новогодним праздникам. Конечно, держать такой высокий уровень достаточно сложно и без благотворительной помощи мы бы не смогли содержать дом ребёнка таким, каким вы видите его сейчас. Я выражаю искреннюю благодарность народному депутату Сергею Кивалову, который уже много лет оказывает нам посильную помощь – каждый год к нам приходят студенты Юракадемии и приносят необходимые в хозяйстве вещи и подарки для детей, которые мы с удовольствием принимаем», - рассказала старшая медсестра дома ребёнка женской исправительной колонии № 74.

«Совсем недавно мы посетили детский дом-интернат на улице Макаренко, 20 и вот сегодня приехали в дом ребёнка женской исправительной колонии № 74. Глядя на этих детей можно сказать, что они ничем не отличаются от своих ровесников, которые живут в семьях и ходят в детский сад и они совершенно не виноваты, что родились в неволе. Мы понимаем, как тяжело порой бывает персоналу дома ребёнка, и поэтому стараемся всячески помочь этим людям в их благом деле. Это символично, что сегодня в исправительную колонию пришли именно студенты Института уголовной юстиции, ведь в дальнейшем они будут заниматься уголовным правом и уже сейчас должны иметь представление о том, как вердикт суда может изменить судьбу человека», - подчеркнул директор Института уголовной юстиции НУ «ОЮА» Вадим Подгородинский.

Многие студенты с радостью откликнулись на призыв помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Студентка 3 курса Института уголовной юстиции Анастасия Джебола осталась очень довольна сегодняшним визитом в дом ребёнка: «В преддверии новогодних праздников так хочется порадовать этих детишек, сделать им подарок от чистого сердца! Ведь они, хоть и родились в неволи, так же как и все остальные дети заслуживают на счастливое детство. На самом деле, нам абсолютно не сложно принести в дом ребёнка игрушки или памперсы, а вот для детей и для сотрудников эта помощь действительно очень важна».