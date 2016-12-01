Одесские катакомбы стали национальным достоянием... официально

Впервые за два последних года в Государственный реестр недвижимых памятников Украины занесены 537 объектов культурного наследия по категории местного значения. Приказами Министерства культуры от 06.12.2016 № 1162 и 16.12.2016 № 1198 три объекта культурного наследия в Одесской области занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Это «Старинная каменоломня Карантинной балки, 1811-1814 гг.», «Каменоломни Молдаванки, 1850-1880 гг.» и «Подземный ход Воронцовского дворца, 1826 г.».

Старинная каменоломня Карантинной балки, расположенная на правом склоне Карантинной балки под малоэтажной застройкой по ул. Бунина, 7 на глубине 10-15 метров, является старейшей из известных в Одессе.

Каменоломни одного из районов Одессы – Молдаванки - расположены под городскими кварталами, застроенными зданиями и сооружениями в границах улиц Разумовской, Комитетской, Степовой, Мельницкой и Балковской на глубине 15-25 метров. Рассматриваемый участок каменоломен состоит из более чем 3-х десятков каменоломен, соединенных между собой в разное время, и является единым подземным лабиринтом.

Подземный ход Воронцовского Дворца общей протяженностью 140 м расположен на глубине 4 метра под склоном обрыва в районе Военной балки, под застройкой по Воронцовскому переулку, 2 и начинается небольшим колодцем в полу подвала Воронцовского дворца. Подземный ход является старейшей подземной выработкой с ее основными элементами, сохранившейся первичной облицовкой и естественной пещерой.

Внесение одесских катакомб в Государственный Реестр недвижимых объектов культурного наследия и принятие их под охрану государства позволит в дальнейшем инициировать процедуру включения катакомб в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО.***

Эти три объекта, представляющие собой большую важность как историческое наследие города, еще в сентябре 2015 года были рекомендованы на рассмотрение в Министерстве культуры Украины для включения в Государственный Реестр недвижимых объектов культурного наследия по категории местного значения как памятники истории, архитектуры и градостроительства.

В сентябре 2016 года был принят проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Порядок определения категорий памятников для занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» (14.09.2016 г. №626). Это позволило упорядочить процедуру занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.