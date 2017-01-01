Сочельник, Рождество Христово, Святки – любимые зимние праздники продолжаются!

Несколько дней остается до долгожданного Рождества – праздника, который так любят и взрослые, и дети! Православные христиане в этот день отмечают рождение Богомладенца Христа, Спасителя человечества!

С Рождеством связано множество народных традиций и обрядов. В этот день принято дарить подарки, посещать крестных родителей, собираться за семейным столом, петь колядки… А начинается празднование Рождества с Сочельника. Что же такое Рождественский Сочельник и как его правильно отмечать?

Сочельник или Навечерие Рождества Христова отмечают 6 января. Это последний день Рождественского поста, канун одного из самых великих христианских праздников. Само название Сочельник происходит, как полагают, от слова «сочиво» (то же, что «коливо» — вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать «сочиво», или «коливо», в этот день положено не с самого утра, а только после литургии, которая соединяется с вечерней.

Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием явления звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа.

Сочельник и праздничный стол

В народе обычно Сочельник праздновали так: по строгим правилам до восхождения первой звезды пищу вообще не принимали. А как только звезда появлялась – вся семья садилась за стол на праздничный ужин. На столе обязательно должно быть 12 постных блюд. Начинали кушанье с кутьи (сочива, колива). Перечень 12 блюд на Рождественский Сочельник в каждом регионе свой, да и у каждой хозяйки свои предпочтения. Но кутья и узвар (компот из сухофруктов) на праздничном столе должны были присутствовать обязательно.

Однако православные священники довольно скептически относятся к народной суете вокруг праздничного стола и утверждают, что 12 постных блюд – это именно народная традиция, не имеющая отношения непосредственно к празднику, не связанная ни с Евангелием, ни с богослужебным уставом. Более того, напоминают, что Рождественский Сочельник - день СТРОГОГО поста. Соответственно, всякие разносолы и кулинарные изыски в этот день просто неуместны!

Что же касается «не вкушать пищи до первой звезды» – действительно, строгие правила предписывают пост до конца вечерни, то есть практически до наступления темноты. Однако в наше время служба вечерни соединяется с литургией и служится утром. Поэтому и от пищи следует воздерживаться не до самого вечера, а до того момента, когда в центр храма выносится свеча и перед свечой поется тропарь Рождеству Христову.

Главное, что нужно сделать в Рождественскую ночь

Чего только не происходило в ночь перед Рождеством… Это мы знаем не только из народных преданий, но из знаменитых гоголевских «Вечеров…». И гадания, и предсказания, и народные гуляния. Все это, однако, тоже очень далеко от истинного значения великого праздника.

А что же нужно делать в ночь перед Рождеством и в само Рождество? Конечно же, нужно пойти в храм и присутствовать на праздничном всенощном бдении! Ведь именно во время этой службы, как объясняют священнослужители, прославляется родившийся в Вифлееме Христос.

Само Рождество тоже не рекомендуют превращать в кулинарный праздник. Это, прежде всего, день духовной радости. А тем, кто постился, и для здоровья неполезно выходить из поста обильным застольем.

Православные батюшки говорят так: если для кого-то приоритетно посидеть за богатым столом, то весь день накануне праздника, в том числе, и когда уже совершается праздничная вечерня, человек занимается приготовлением различных пышных блюд. Если же для человека приоритетнее встретить родившегося Христа, то он, прежде всего, идет на богослужение, а уже в свободное время готовит то, на что у него хватит времени.

Святки – время веселья, застолий и колядок

Тем более, что для праздничного стола и веселья есть не один только день Рождества Христова. Сразу же после этого праздника наступают Святки, которые длятся с 7 и до 18 января. Вот это как раз время веселья, застолий и колядок!

Христианская традиция празднования святок известна с глубокой древности. Еще в IV веке греческие христиане отдыхали, веселились и праздновали две недели после Рождества (по одной из версий, слово «святки» произошло от глагола «святить», так как на святки народ «святит», то есть прославляет Рождение Христа).

Но необходимо отметить, что на Святки особое внимание уделялось тому, чтобы радостное настроение было у всех, не только у людей состоятельных, имеющих возможность накрыть стол, но и у бедняков, рабов, заключенных. В Византии стало обычаем на святки приносить еду и подарки в тюрьмы и больницы, помогать бедным.

Позже византийский обычай укоренился и на Руси. Неплохо бы, чтобы и в наше время о нем не забывали!

С наступающим праздником вас, дорогие читатели! С Рождеством Христовым!