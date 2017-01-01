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  • Просмотров: 121
  • Дата: Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36

В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)

Сегодня в Одесской киностудии им. Довженко открылась выставка пряничных домиков.

Выставка пряничных домиков - традиционное и ожидаемое событие в нашем городе.
Тема Выставки в этом году - Домик сказочного героя. Участники выпекают пряничные дворцы, замки, дома из известных и любимых детворой сказок. Также будут представлены всевозможные сладкие домики из карамели, шоколада, печенья, макаронных изделий.
Кондитеры со всего города, а также других городов Украины презентовали сладкие архитектурные достопримечательности Одессы. Все средства, вырученные от продажи кондитерских изделий, будут направлены на лечение онкобольных детей, а некоторые пряничные домики передадут в интернатных заведений Одессы.

Галерея

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В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)
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