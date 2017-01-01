В Одессе презентовали масштабную выставку пряничных домиков (фото)

Сегодня в Одесской киностудии им. Довженко открылась выставка пряничных домиков.

Выставка пряничных домиков - традиционное и ожидаемое событие в нашем городе.

Тема Выставки в этом году - Домик сказочного героя. Участники выпекают пряничные дворцы, замки, дома из известных и любимых детворой сказок. Также будут представлены всевозможные сладкие домики из карамели, шоколада, печенья, макаронных изделий.

Кондитеры со всего города, а также других городов Украины презентовали сладкие архитектурные достопримечательности Одессы. Все средства, вырученные от продажи кондитерских изделий, будут направлены на лечение онкобольных детей, а некоторые пряничные домики передадут в интернатных заведений Одессы.