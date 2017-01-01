Началось: Одессу заметает снегом (фото)

Прогноз синоптиков об ухудшении погодных условий в Одессе и области подтвердился. Примерно с 8 утра начал сыпать небольшой, но интенсивный снег и меньше, чем за час многие улицы города изрядно «побелели».

На улицах города уже работает коммунальная техника, посыпая проезжую часть песчано-солевой смесью.

Сотрудники управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей обеспечили организацию снабжения продуктами питания двух городских пунктов обогрева. Питанием также обеспечены дежурные работники городских служб, участвующих в ликвидации последствий непогоды.

Кроме того, сотрудники управления проводят мониторинг расчистки и обработки солевыми смесями тротуаров предприятий, расположенных в фасадных помещениях, офисах, магазинах и кафе.

Ряд городских заведений общественного питания согласились предоставлять горячий чай водителям снегоуборочных машин, работающих во всех районах города.

Руководство управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей обращается к рестораторам и владельцам кафе с просьбой отнестись с заботой к тем, кто по жизненным обстоятельствам оказался застигнутым в городе во время снегопада, а также к участникам ликвидации последствий непогоды.