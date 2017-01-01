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  • Дата: Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37

Спасательная операция на юге области продолжается (фото)

Категория: Первая полоса / Новости / Происшествия

Спасательная операция на юге области продолжается (фото)

На территории Одесской области сильная метель и снежные заносы, скорость ветра составляет 15-20 м / с (порывы), местами до 25 м / с, видимость 100 - 500 м - температура воздуха ночью 14-16, днем 10-15 мороза.
С 8:00 6 января запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств, с 10:00 - закрыто движение транспортных средств на автодорогах общего пользования по трассе Одесса-Николаев и Одесса - Рени. С 18.00 6 января запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения) Арцизского, Белгород - Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского районов Одесской области. В определенных местах отстоя на территории области находится 172 единицы техники.
Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, образовались автомобильные пробки в Измаильском районе за пределами с. Кирнички (около 30 автомобилей), Беляевский район возле с. Маяки (20 автомобилей). Остальные транспортных заторов ликвидированы. Всего из снежных заносов изъято 216 автомобилей, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи, который направлялся на вызов, спасено 633 человека, из них 100 детей.

Для проведения неотложных работ и ликвидации чрезвычайных событий от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области задействованы 99 единиц специальной техники и 286 человек личного состава. От Национальной полиции и Национальной гвардии привлечено 31 единица техники и 73 человека личного состава. Для расчистки автодорог от Службы автомобильных дорог работает 105 единицы специальной техники и 133 работников.

На территории г. Одесса работает 65 единиц техники коммунальных служб и привлечено 117 работников. По районам областные задействованы 156 единиц техники и 283 работника коммунальных служб.

Всего от служб Одесской области привлечено 524 единицы техники и 1062 человек личного состава.

Системы жизнеобеспечения, медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме.

На территории области развернуто 47 пунктов обогрева, в том числе 5 мобильных пунктов обогрева от Главного управления ДСНС в Одесской области. С начала осложнения погодных условий через мобильные пункты обогрева прошло 189 человек.

По сообщению ОАО «Одессаоблэнерго» обесточены 38 населенных пунктов в Арцизском, Болградском, Измаильском, Килийском, Ренийском, Котовском, Ширяевском. Белгород-Днестровском, Ивановском районах. Для восстановления энергоснабжения задействовано 68 единиц техники и 170 работников.

Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается, отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

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Спасательная операция на юге области продолжается (фото)
Спасательная операция на юге области продолжается (фото)
Спасательная операция на юге области продолжается (фото)
Спасательная операция на юге области продолжается (фото)
Спасательная операция на юге области продолжается (фото)
Спасательная операция на юге области продолжается (фото)
Спасательная операция на юге области продолжается (фото)
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Источник: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области



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