В Одесской области еще отключены от электричества 24 населенных пункта

По информации, предоставленной Одесской областной государственной администрацией, с 9.00 часов 8 января 2017 продолжается запрет движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения) кроме автодорог М-05 "Киев-Одесса" и М-28 "Одесса-Южний-/ М-14 /".

Работа по очистке дорог от снега и снежных заносов продолжаются, информацию о снятии ограничения и восстановления движения автотранспорта будет предоставляться дополнительно.

Владельцам автостанций области поручено об остановке отправления автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования.

В Одесской области всего работает - 297 ед. техники, из них: КДМ (пескоразбрасывателей) - 62 ед., бульдозеров- 28 ед., автогрейдеров - 56 ед., погрузчиков - 68 ед., 12 - автомобилей с отвалом - 1, тракторы с отвалом - 70, 300 работников, в том числе:

- Автодорога М-05 Одесса - Киев работает: 2 КДМ (пескоразбрасыватели), 16 - бульдозеров, 3 - погрузчиков, 1 - автогрейдер, 1 - автомобиль с отвалом, Снегоуборщики роторн.ю.ий - 1, 27 работника.

- Автодорога М-15 Одесса - Рени работает: 8 - бульдозеров, 6 - погрузчиков, 4 автогрейдера, 11 - КДМ (пескоразбрасыватели), 6 - погрузчиков, 35 работника.

- Автодорога М-16 Одесса - Кишинев работает: 1- КДМ (пескоразбрасыватели), 1 - бульдозер, 1 автогрейдер, 1-погрузчик, 4 - работника.

- Автодорога М-14 Одесса - Николаев работает: 2 КДМ (пескоразбрасыватели), 1 автогрейдер, 1-погрузчик, 6 работников.

От ГУ ГСЧС привлечены 2 ед. тяжелой техники:

- ИМР на автодороге М-15 Одесса - Рени;

- БАТ на автодороге Т-16-18 (Раздельная).

От МО Украины БАТ - 2од. на автодороге М-15 Одесса - Рени, и на автодороге Р-72 Белгород-Днестровский - КПП «Староказачье».

В местах отстоя находится 363 автомобиля.

Освобождены из снежных заносов:

- Легковых машин: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 119 ед., ДСНС в Одесской области - 126 ед., Итого - 245 ед.

-маршрутних автобусов: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 28 ед., ДСНС в Одесской области - 38 ед., итого - 66 ед .;

- Автобусов с пассажирами: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 12 ед., ДСНС в Одесской области - 16 ед., Итого - 28 ед .;

- Большегрузных автомобилей: Службой автомобильных дорог в Одесской области - 14 ед., ДСНС в Одесской области - 23 ед., Итого - 37од.

Отключены 24 населенных пункта, а именно:

- Белгородской - 1 населенный пункт;

- Измаильский - 1 населенный пункт;

- Килийский - 1 населенных пункта;

- Татарбунарский - 7 населенных пунктов;

- Березовка - 4 населенных пунктов;

- Белгород-Днестровский - 8 населенных пунктов;

- Лиманский - 1 населенный пункт;

- Ивановский - 1 населенный пункт.

Развернуто 47 пунктов обогрева (42 - стационарные, 5 - мобильных).