Одесские спасатели помогли работникам скорой медицинской помощи (фото)

8 января на пункт связи «101» Кодымского района поступило сообщение, что в снежный занос попал автомобиль экстренной медицинской помощи, который направлялся на вызов в село Федоровка Кодымского района.

Преодолев расстояние в 6 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они освободили из снежного заноса «скорую» и отбуксировали ее к месту назначения. Врачи забрали больную жительницу села и отправились в обратном направлении – в Кодыму. Карету скорой медицинской помощи сотрудники ГСЧС сопроводили к безопасному участку пути. Оттуда автомобиль медработников направился в районный центр, где пожилую женщину госпитализировали.