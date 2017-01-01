 
Информация к новости
  • Просмотров: 236
  • Дата: Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44

Одесские спасатели помогли работникам скорой медицинской помощи (фото)

Категория: Первая полоса / Новости / Происшествия

Одесские спасатели помогли работникам скорой медицинской помощи (фото)

8 января на пункт связи «101» Кодымского района поступило сообщение, что в снежный занос попал автомобиль экстренной медицинской помощи, который направлялся на вызов в село Федоровка Кодымского района.

Преодолев расстояние в 6 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они освободили из снежного заноса «скорую» и отбуксировали ее к месту назначения. Врачи забрали больную жительницу села и отправились в обратном направлении – в Кодыму. Карету скорой медицинской помощи сотрудники ГСЧС сопроводили к безопасному участку пути. Оттуда автомобиль медработников направился в районный центр, где пожилую женщину госпитализировали.

Галерея

prev

Одесские спасатели помогли работникам скорой медицинской помощи (фото)
Одесские спасатели помогли работникам скорой медицинской помощи (фото)
next
и ещё фотографии ›

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 