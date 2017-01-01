Одессу чистят от снега (фото)

В Одессе продолжаются работы по расчистке снежных заносов и посыпке дорог и тротуаров песчано-солевой смесью.

В круглосуточном режиме посменно на улицах города работают бригады коммунального предприятия «Городские дороги». Сотрудники предприятия убирают и вывозят снег с городских дорог, выполняют посыпку проезжей части песчано-солевой смесью, обеспечивая нормальное движение автотранспорта.

По состоянию на 12:00 часов дня сформированы 6 колонн (по 4-5 машин в колонне) снегоуборочной техники, которые в сопровождении автомобилей полиции будут поэтапно расчищать от снега магистральные дороги Одессы, путепроводы, спуски и подъемы, а также подъезды к больницам, поликлиникам, хлебозаводам и т.д.

Всего на данный момент на дорогах Одессы работает более 50 единиц специальной и снегоуборочной техники и 190 сотрудников предприятия.

На данный момент использовано более 2500 тонн песчано-солевой смеси.

Кроме того, сотрудники коммунальных предприятий «ЖКС», «Горзелентрест» и «Сервисный центр» выполняют работы по очистке тротуаров, пешеходных переходов и остановочных комплексов от снега и посыпке их песчано-солевой смесью. Всего в работах сегодня задействовано около 1600 сотрудников этих предприятий и 20 единиц спецтехники.