Нынешняя непогода показала несостоятельность руководства Одесской облгосадминистрации (фото)

Расчистка дорог в регионе продолжается. Хуже всех сейчас жителям южных областей, которые, фактически пятые сутки остаются отрезанными от мира.

Координацией работы по ликвидации снежной стихии занялись депутаты Одесского областного совета, убедившись в несостоятельности нынешнего руководства области. О чем и написали депутаты и некоторые главы районов на свих страницах в социальных сетях.





«Мне интересно, что думают жители 10-ти районов Юга Одесской области проводя четвёртые сутки, забаррикадированные в снегу, смотря и читая эти новости?! Как небезразличный гражданин, стараюсь всеми силами помочь попавшим в беду людям... Организовываем работу по расчистке дорог к сёлам Протопоповка, Черевичное, Августовка, Береговое. Как депутат скажу- Областная администрация показала свою полную несостоятельность и неспособность решать важные для жителей области проблемы! снег и ветер был лишь первые сутки, а сегодня уже пятый день... Наверное, для этого проводились помпезные совещания на которые не допускали депутатов»,

«Ситуация на дорогах области на 13.30, 9 го января! Сегодня утром БАТ военных и тяжёлый ИМР (БТР) ГУЧС, выдвинулась из Сараты, почистили дорогу до Татарбунар и в данное время приступают к расчистке трассы М15 от Спасского в сторону Кирнички (большое спасибо депутатам облсовета Чикликчи Георгию и Олегу Сулакову, заправившим утром в Сарате топливом всю технику). Надеемся, что к ночи они дойдут до Кирничков. С утра окончательно в две полосы прочищена дорога от Белгород Днестровского до Монаш (благодаря технике агрофирмы Юрескул Бориса, который за свой счёт это делает). От Монаш до Сараты дорога так же открыта, но во многих местах пока только в один ряд! Дорога от КПП Кучурганы до Одессы так же прочищена пока в один ряд! После обеда начнётся расширение этой дороги! Спасибо нардепу Антону Киссе, а также депутатам облсовета Александру Кащи и Дмитрию Чапиру за организацию процесса расчистки трассы Одесса - Рени. Из Измаила тяжёлая техника почищает дорогу в сторону с.Орловка и Рени, где за ночь опять засыпало дорогу в районе Новосельское – Орловка»,

«Международная трасса Одесса - Рени. Вся южная Бессарабия - 250 тысяч населения 5-е сутки в транспортной блокаде! Люди 5-е сутки не могут попасть домой, сидят в придорожных кафе, у родственников, знакомых друзей, или просто ютятся у добрых людей! Тем временем о. о губернатора Соломия Бобровская спасает «дидуха»! Может стоит заняться людьми? Спасибо Араику Амирханяну. Кампания «Дорлидер» в ответ на сложившуюся ситуацию выделила технику и приступает к расчистке М-15 от поворота на Ст. Трояны»,

- возмутился депутат облсовета Дмитрий Чапир.- рассказал заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, который сегодня весь день находится вмесме со спасателями и работниками различных предприятий на трассе Одесса-Рени. Юрий Димчогло отметил, что, хотя областной совет и не должен заниматься расчисткой дороги, но, оказалось, что в облгосадминистрации этим вопросом не занимаются вообще.- написал председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

В качестве подтверждения своих слов депутаты выложили подробные фоторепортажи о том, что сейчас происходит на дорогах региона.