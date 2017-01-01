В Одессе ожидается ухудшение погодных условий (фото)

На 11 января по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 11 января по Одессе и области ожидаются сложные погодные условия: ночью и в первой половине дня по Одессе и области снег, метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Просьба быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Руководителям предприятий необходимо учитывать сложные погодные условия при организации рабочего процесса.

Учитывая сложные погодные условия, будут работать аварийные бригады, все городские коммунальные службы переводятся на круглосуточный режим работы.

В период сильных морозов в Одессе продолжают работать пункты обогрева:

- Приморский район - парк Преображенский (ул. Мечникова);

- Суворовский район - ул. Жолио-Кюри, 29а угол ул. Ген. Бочарова (в районе автомойки «Нептун»).

В пунктах обогрева предусмотрено питание: бутерброды, горячий чай и др.

Где можно получить социальные услуги

Временное проживание для бездомных лиц (мужчин) - коммунальное учреждение «Одесский городской центр социальной реабилитации и адаптации лиц без определенного места жительства» - г. Одесса, ул. Циолковского, 1, тел. 732-42-47.

Питание. В соответствии с Городской целевой программой предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы в столовой по адресу: ул. Малая Арнаутская, 119 можно обогреться и ежедневно получить горячий обед.

Оказание помощи по восстановлению документов и регистрации места пребывания/проживания - коммунальное учреждение "Одесский городской центр учета бездомных граждан" - г. Одесса, ул. Богдана Хмельницкого, 62, каб. 15, тел. 780-09-14.

Психологические, юридические и информационные услуги: предоставление консультаций по вопросам психологического состояния и улучшения взаимоотношений с окружающей социальной средой, предоставление информации и консультаций по вопросам действующего законодательства, которые необходимы для осуществления защиты прав и интересов лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Отделы социальной работы Одесского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи:

в Приморском районе - г. Одесса, ул. Канатная, 134, каб. 27-а, тел.776-07-55;

в Суворовском районе - ул. Сортировочная, 38-а, тел. 758-40-08;

в Малиновском районе - ул. Гайдара, 38-а, тел. 784-92-65, 762-11-22 и ул. Ген. Петрова, 22, каб.103,104, тел. 748-66-33;

в Киевском районе - ул. Ицхака Рабина, 7, тел. 785-84-27.

Приют и питание для бездомных лиц: Одесская городская общественная организация Христианская Миссия «Новая жизнь», г. Одесса, ул. Столбовая, 19а, тел. 796-10-99.

Предоставление информации и помощи: дежурный по вокзалу Одесса-Главная, тел. 727-42-47.