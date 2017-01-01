Спасатели продолжают освобождать дороги региона от снега

В Одессе и области облачно с прояснениями. На 11 января прогнозируется снег, ночью и в первой половине дня метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, во второй половине дня юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 7-9º мороза, днем ​​0-2º тепла. На автодорогах области видимость в явлениях 500-1000 м, снежный накат.

За период непогоды из снежных заносов было извлечено 962 единицы автотранспорта. Главным управлением ГСЧС в Одесской области - 685 единиц автотранспорта и 1958 человек; Службой автомобильных дорог в Одесской области - 277 автомобилей.

Энергоснабжение всех населенных пунктов Одесской области восстановлено. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Продолжается запрет движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения) Одесской области М-16 Одесса - Кучурган. На автодороге М-15 Одесса-Рени частично восстановлено движение.

Подразделениями ГУ ГСЧС вместе со службами взаимодействия было ликвидировано 13 масштабных пробок.

В области организовано 9 мест отстоя транспорта. Там сейчас находится 52 единицы техники:

- Объездная дорога Одесса - Рени, Одесса - Кучурганы (2 столба) - 4 ед. техники;

- Автодорога Одесса - Рени 138 км (АЗС "Мавекс") - 1 ед. техники;

- 141 км автодороги Одесса - Рени - 6 ед. техники;

- Автодорога Одесса - Рени (с. Сарата, кафе "Тихая поляна") - 21 ед. техники, 2 автобуса Неоплан;

- Автодорога Одесса - Рени 150 км (с. Баштановка) - 1 ед. техники;

- Автодорога Одесса - Рени 107 км (кафе "Транзит") - 6 ед. техники;

- Автодорога Одесса - Рени (с. Сарата) - 8 ед. техники;

- Стационарные посты полиции СП-2 -1 ед. техники; СП - 2 ед. техники.

С начала непогоды от ГУ ГСЧС было задействовано 194 ед. техники и 656 чел. личного состава. Из них 1 ед. тяжелой техники:

- ИМР проводит работы по расчистке снега на автодороге с. Кирнички - г. Болград (находится между населенными пунктами с. Бановка - с. Васильевка).

Всего за период непогоды расчищено 343 км дорог области.

Сегодня продолжает работать техника и личный состав ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Всего от служб взаимодействия Одесской области привлечено 131 ед. техники и 269 чел. личного состава.

Всего развернуто 68 пунктов обогрева, из них:

стационарных - 62;

мобильных 6 (м. Одесса - 2, м. Измаил - 1, г. Б.Днестровский - 1, автодорога «Полтава - Кишинев» у н.п. Ананьев - 1 (база «Жеребково»), г. Подольск, ул. Соборная, 93.

За сутки на пунктах обогрева оказана помощь и обогреть 415 человек, из них подразделениями ГСЧС - 260 человек. Всего за период непогоды обогреть - 1403 человек, из них подразделениями ГСЧС 953 человека.

Медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме.