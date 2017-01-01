Из-за ожидаемого ухудшения погодных условий автомобильные трассы региона могут быть снова закрыты

Такое решение принято оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Одесской области.

Запрет может быть введен в действие с 24 часов до 9 утра завтрашнего дня.

Причиной стал неблагоприятный метеопрогноз, согласно которому нынешней ночью в Одесской области ожидается сильный снегопад и шквалистый ветер.

Это может привести к резкому ухудшению видимости на трассах и обледенению дорожного покрытия. Что, в свою очередь, чревато аварийными ситуациями.

Отметим, что наиболее сложные погодные условия ожидаются в юго-западных районах области.

Напомним, что 6-7 января из-за пренебрежения предупреждением об опасности передвижения на дорогах области произошло несколько масштабных ДТП, а в снежном плены оказалось около тысячи транспортных средств.