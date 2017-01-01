Снегопад в Одесской области: Спасатели утверждают, что пока все под контролем

В Одессе и области облачно с прояснениями. На 11 января прогнозируется снег, ночью и в первой половине дня метель. Ветер северо-восточный 15-20 м / с, во второй половине дня юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 7-9º мороза, днем ​​0-2º тепла. На автодорогах области видимость в явлениях 500-1000 м, снежный накат.

За период непогоды из снежных заносов освобождено 971 единица автотранспорта. Главным управлением ГСЧС в Одесской области - 694 единиц автотранспорта. Службой автомобильных дорог в Одесской области - 277 единиц автотранспорта.

Энергоснабжение всех населенных пунктов Одесской области восстановлено. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Согласно решению оперативного штаба комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Одесской ОГА от 10.01.2017 года и в связи с ухудшением погодных условий, снег ночью, по югу сильный, сопровождается порывистым ветром 15-20 м / с и температурой воздуха до -12 С0, запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), которые пролегают по территории Арцизского, Болградского, Беляевского, Б.-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского районов. Движение запрещено до личного распоряжения, кроме автодорог М-05 «Киев-Одесса», М-05-01 «объезд г. Одесса» и М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» (на Таганрог), Р-33 «Винница- Турбов-Гайсин-Балта-В.Михайливка-М-16 »(от км 289 + 000 (автодорога М-13) до км 388 + 231), Р-55 «Одесса-Вознесенск-Н.Буг», км 32 + 160 -км 104 + 860, Р-71 «Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащеватое-Колодистое-Рыжовка-М-05», км 0 + 000 - км 244 + 820, Р-72 «КПП «Староказачье »- Б. Днестровский», км 0 + 000 - км 37 + 168; таможня, в том числе: В 12.00 11.01.2017 года запрет движение грузового автотранспорта на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» на Таганрог.

Подразделениями ГУ ГСЧС вместе со службами взаимодействия было ликвидировано 13 масштабных пробок.

Количество мест отстоя транспорта - 12. В местах отстоя на территории области находится 190 единиц техники. Всего за период непогоды расчищено 378 км дорог области.

11 января 2017 продолжает работать техника и личный состав ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. С начала непогоды ГСЧС было задействовано 202 ед. техники и 694 чел. личного состава. Всего высвобождено автомобилей - 694, спасены люди - 1979. С 6:00 утра подразделения ГУ ГСЧС привлекались 4 раза, вызволено из снежных заносов 5 автомобилей и 12 человек.

Всего службы взаимодействия Одесской области привлекли 435 единиц техники и 614 человек личного состава.

За сутки на пунктах обогрева оказана помощь 625 людям, из них подразделениями ГСЧС - 323 человека.

Всего за период непогоды обогрето - 2028 человек из них подразделениями ГСЧС- 1276 человек.

Медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме.

ЦРБ г. Рени - возобновлена ​​подача в больницу технической воды, продолжаются ремонтные работы по подаче питьевой воды.