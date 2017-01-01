В Одесской области открыли некоторые дороги

Согласно решению оперативного штаба комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрацией от 11.01.2017 года и в связи с ухудшением погодных условий: сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м.с., метелями, снежными сугробами и температурой воздуха до -7 с., запрещено движение грузовых, тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск На Таганрог», с 12.00 часов 11 января 2017 года.

С 12.00 часов 11 января 2017 года снимаются ограничения и восстанавливается движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М – 28 «Одесса – Южный - /М-14/», с подъездами.

С 13.00 часов 11 января 2017 года снимаются ограничения и восстанавливается движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значение:

- М16 «Одесса - Кучурган»(На Кишинев) КМ 11+700 – КМ 70+127; КМ 70+337 – КМ 70+621;

- М 15 «Одесса – Рени» (На Бухарест) на участке КМ 11+700 – КМ 40+000 (c Маяки);

- Г 70 «Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши - /М-15/», КМ 0+000 – КМ 104+570 с подъездом к порту Ильичевск, КМ 0+000 – КМ 3+900 в том числе.