Анатолий Крыжановский: Дом приемов МГУ никогда не получал льготы на землю. А иск к горсовету пустой пиар

Сегодня в некоторых СМИ вышел материал с громким заявлением о том, что, дескать, «Одесский горсовет обяжет Кивалова платить за всю собственность МГУ по полной».

Как оказалось, некий одесский адвокат подал в суд административный иск, требуя признать незаконным решение Одесского городского совета от 7 декабря 2016 года о предоставлении льготы при плате за землю, на территории которой располагается Международный гуманитарный университет, основателем и президентом которого является народный депутат Сергей Кивалов. Речь идет о четырех земельных участках, расположенных по адресу ул. Новобереговая 94. Там находится здание дома приемов МГУ и, как-бы между прочем, журналисты говорят о еще какие-то незначительных объектах, выставляя на первый план «знаменитый замок Гарри Поттера». В своем административном иске данный адвокат указывает, ссылаясь на статьи налогового кодекса Украины, на нарушение налогового законодательства по факту предоставления льготы на оплату земли частной организации, что, по его мнению, «является дискриминационным по отношению к аналогичным заведениям и ведет к снижению налоговых поступлений в городской бюджет. Также адвокат указал, что это нарушает непосредственно его права как члена территориальной громады».

В ответ на данное «громкое» заявление ректор Международного гуманитарного университета Анатолий Крыжановский посоветовал некоему адвокату «хорошо изучать мат. часть». А именно - подробно ознакомиться с решением горсовета и что собой представляют некоторые объекты МГУ.

«Для нас уже стало обыденным делом, что каждый маломальский «общественный деятель» пытается попиариться на нашем вузе. Некоторые, чтобы себе имидж повысить, в суд подают, другие в дом приемов прорываются, чтобы селфи сделать. Что тут скажешь? Только одно: O tempora! O mores! (адвокат должен знать, что в переводе с латыни означает данное высказывание Цицерона). Ну а если серьезно, хочу напомнить, что МГУ никогда не претендовало и не получало льготу по плате за землю для дома приемов. Да, мы получили льготу на склоны, набережную, спорткомплекс МГУ. Эти объекты без преувеличения имеют большую социальную значимость не для нашего вуза, а для города! Эти объекты стали местами отдыха и активного занятия спортом для тысяч горожан благодаря нашему коллективу: студентам и преподавателям вуза, которые из года в год работают на склонах, благоустраивают набережную. Что же касается спорткомплекса, то я горжусь, что многие не только областные, но и международные спортивные состязания проводятся на лучшей спортивной площадке города, которой и является наш Спорткомплекс. Можем ли мы за эту социальную нагрузку получить льготу? И по закону, и по справедливости, считаю, что да! Если же некий адвокат считает иначе, пусть начнет высаживать деревья на склонах, поливать их, убирать мусор… глядишь и поймет в чем разница между работой и пиаром»,

- подчеркнул Анатолий Крыжановский.