Анатолий Крыжановский: Дом приемов МГУ никогда не получал льготы на землю. А иск к горсовету пустой пиар

Сегодня в некоторых СМИ вышел материал с громким заявлением о том, что, дескать, «Одесский горсовет обяжет Кивалова платить за всю собственность МГУ по полной».
Как оказалось, некий одесский адвокат подал в суд административный иск, требуя признать незаконным решение Одесского городского совета от 7 декабря 2016 года о предоставлении льготы при плате за землю, на территории которой располагается Международный гуманитарный университет, основателем и президентом которого является народный депутат Сергей Кивалов. Речь идет о четырех земельных участках, расположенных по адресу ул. Новобереговая 94. Там находится здание дома приемов МГУ и, как-бы между прочем, журналисты говорят о еще какие-то незначительных объектах, выставляя на первый план «знаменитый замок Гарри Поттера». В своем административном иске данный адвокат указывает, ссылаясь на статьи налогового кодекса Украины, на нарушение налогового законодательства по факту предоставления льготы на оплату земли частной организации, что, по его мнению, «является дискриминационным по отношению к аналогичным заведениям и ведет к снижению налоговых поступлений в городской бюджет. Также адвокат указал, что это нарушает непосредственно его права как члена территориальной громады».
В ответ на данное «громкое» заявление ректор Международного гуманитарного университета Анатолий Крыжановский посоветовал некоему адвокату «хорошо изучать мат. часть». А именно - подробно ознакомиться с решением горсовета и что собой представляют некоторые объекты МГУ.