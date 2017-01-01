Набережная на 8-й станции Большого Фонтана: одни благоустраивают, другие рушат и кляузы пишут (фото)

«За все надо платить, за благотворительно сть тем более!» - по такому принципу действуют некоторые одесские так называемые общественные деятели, сочиняя кляузы и иски в суд против тех, кто эпистолярному стилю «заботы» о городе предпочитает конкретные дела.

Да, речь идет о социальных проектах, которые в Одессе внедряет коллектив Международного гуманитарного университета.

В данном конкретном случае речь идет о набережнойна 8-й станции Большого Фонтана. Сейчас там ухоженная территория с многочисленными деревьями и кустарниками, красивыми аллеями и зонами отдыха. А что там было раньше? Местные жители, а не «недавно ставшие одесситами» прекрасно знают, что еще несколько лет назад описанный участок побережья производил весьма грустное впечатление: поросшие сорной травой склоны, отсутствие каких-либо дорожек или тропинок и каменистая кромка побережья - словом здесь царило запустение и полное отсутствие ухода со стороны городских властей. Кроме этого хаоса и разрухи, на территории набережной, с нарушением всех норм действующего законодательства Украины, были забиты сваи для дальнейшего строительства жилого многоэтажного дома.

И это происходило в ситуации, когда большая часть одесского побережья застроена гостинично-ресто ранными комплексами и развлекательными заведениями, а большинство пляжей ориентированы исключительно на предоставление платных услуг.

Обычный поход на море с семьёй был весьма проблематичным для одессита, не желающего платить деньги за пользование захваченными «бизнесменами» пляжами.

Данная ситуация очень обеспокоила народного депутата Украины, почётного жителя города Одессы Сергея Кивалова, который принял решение остановить произвол и облагородить побережье на 8-й станции Большого Фонтана и сделать его доступным для всех одесситов.

Следует отметить, что, начиная с 2000 года Международным гуманитарным университетом на побережье 8 станции Большого Фонтана были проведены масштабные берегоукрепитель ные работы, обозначены новые границы пляжа и проложена пешеходная дорога для набережной. Не остались без внимания и склоны – производилось их укрепление и озеленение, было высажено более 10 000 деревьев и кустов, посеян газон.

«Очищали мы эту запущенную территорию от мусора, как говорится, с нуля. Там ведь были одни руины: грунтовая дорога, горы строительного мусора, доставшиеся нам в наследство от соседних коттеджей. Смотреть на этот беспредел было невозможно, и мы приняли решение построить здесь новую набережную. Только за время строительных работ нами был проделан колоссальный объем работы: вывезено около 400 тонн бытового и строительного мусора, выложено 2 тыс. кв. м тротуарной плитки, оборудованы зоны отдыха (12 скамеек, 12 урн), засеяно газонной травой 3,250 м склонов, оборудована автономная система полива зеленых насаждений, установлено освещение (30 светильников), построены 3 спуска к морю (включая пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями), построена стоянка для автомобилей площадью в 900 кв.м»,

- отметил Сергей Кивалов.

ния. А те, кто выступает против этого – откровенный враг родному городу и чистый провокатор. Где-то прозвучало, что вдруг мы построим на склонах дома или еще какие-то объекты. Подчеркиваю, что парковая зона как раз и была там создана для того, чтобы никто ничего не построил. И если кто-то это сделает, то просто все уйдет под воду, это понимает даже младенец. Конечно неудивительно, что появляются провокаторы, которые выступают против таких проектов, так как за ними стоят вполне конкретные заказчики, пытающиеся откусить кусок для своих личных нужд. Но Одесса переживала и не таких, а справедливость всегда на стороне тех, кто делает добрые дела», «Здесь была обыкновенная свалка. Теперь же набережная – любимое место отдыха одесситов. Даже в зимний холодный и пасмурный день здесь многолюдно. Мне очень приятно, что – это наша заслуга. Заслуга преподавателей и студентов нашего вуза, которые несколько лет подряд благоустраивали склоны. Наши студенты проводят здесь субботники по озеленению и уборке территории. Следует отметить, что за время функционирования набережной в ее обновленном виде город не выделили ни копейки на благоустройство этой и территории, на уборку. Все это оплачиваем мы, потому, что любим Одессу и хотим, чтобы наш город был красивым и привлекательным, прежде всего для самих же жителей. МГУ, по большому счету не нужна эта территория, на содержание которой университет тратит около двух миллионов собственных средств. Но если мы ее бросим, где гарантия, что тут, как и несколько лет назад не захотят предприимчивые дельцы построить несколько высоток? Кто защитит эту территорию для горожан? Поэтому любые нападки, иски так называемых адвокатов – это даже не пиар, а пир во время чумы, неуважения ко всем одесситам и проявление банальной нелюбви к собственному городу. Самое главное, что МГУ является неприбыльной организацией и учредители университета ни разу не взяли ни копейки себе в карман. Все наличные средства направляются только на развитие инфраструктуры университета и города. Только в год, мы тратим несколько миллионов на содержание в надлежащем виде набережной и парковой зоны на 8 станции Фонтана. А у кого-то язык поворачивается говорить о том, что якобы раньше тут была хорошая территория, а сейчас все испортили. Это либо недальновидный человек, который просто не знает о чем говорит, либо лжец. А кто-то имеет еще совесть сказать: « Так они же частный вуз, зарабатывают, так пусть и аренду платят». Простите за что? За сохраненные склоны, деревья или набережную, построенную для одесситов? Если мы не будем вкладывать туда средства, а это может случиться, так как оплачивать аренду в полном объеме и содержание просто невозможно, то все что создано с такой любовью и трудом придет в упадок. Это запредельные расходы, которые мы не потянем. В любом нормальном цивилизованном государстве, всем, кто реализовывает масштабные социальные и инфраструктурные проекты создают максимальный режим благоприятствования. А те, кто выступает против этого – откровенный враг родному городу и чистый провокатор. Где-то прозвучало, что вдруг мы построим на склонах дома или еще какие-то объекты. Подчеркиваю, что парковая зона как раз и была там создана для того, чтобы никто ничего не построил. И если кто-то это сделает, то просто все уйдет под воду, это понимает даже младенец. Конечно неудивительно, что появляются провокаторы, которые выступают против таких проектов, так как за ними стоят вполне конкретные заказчики, пытающиеся откусить кусок для своих личных нужд. Но Одесса переживала и не таких, а справедливость всегда на стороне тех, кто делает добрые дела»,

- рассказал ректор Международного гуманитарного университета Анатолий Крыжановский.

Сейчас прибрежную зону на 8 станции Большого Фонтана было просто не узнать.

«Городские пляжи должны быть благоустроены, и они должны быть бесплатными для всех одесситов. Это моя принципиальная позиция. Для того, чтобы привести в порядок побережье на 8-й станции Большого Фонтана было проделано много работы: это и берегоукрепитель ные работы, и озеленение склонов, и, конечно же, возведение спортивного комплекса. Нам понадобилось несколько лет для того, чтобы сделать эту набережную такой, какой она является сейчас. И мне очень приятно, что преобразившаяся 8-ая станция полюбилась одесситам. Многие приходят сюда погулять с детьми не только летом, но и в любое время года в хорошую погоду. Делать как можно больше на благо своего города – обязанность каждого из нас, и мы должны каждый день заботиться об Одессе и одесситах»,

- подчеркнул народный депутат.

Одесса может гордиться набережной показательного, европейского уровня чистоты, красоты и комфорта.