Общеобразовательная церковно-приходская школа: завершено остекление и начаты отделочные работы (фото)

Будущую общеобразовательную церковно-приходскую школу в Одессе легко издалека увидеть – золотой купол, венчающий здание, сверкает на солнце. Здесь даже в холодные январские дни не прекращаются строительные работы по возведению первого и единственного в Украине подобного учебного заведения.

Одессе в этом смысле повезло: в недалеком будущем мы получим школу, ориентированную на духовное воспитание детей. Являясь общеобразовательной со всеми необходимыми учебными дисциплинами, эта школа имеет отличительную особенность. Здесь предусматривается высокий уровень образования, полноценное физическое развитие, формирование творческих навыков в различных кружках художественного профиля. Учащиеся, имеющие склонности и таланты к рисованию, лепке, другим творческим направлениям, в том числе и из других школ, смогут факультативно посещать творческие кружки. И самое главное – здесь вырастет центр духовного воспитания и творчества. При желании каждый учащийся после основных уроков сможет изучать традиции христианской веры, закон Божий. На территории школы будет храм Преподобного Сергея Радонежского и дети уже с самого раннего возраста будут обучаться общечеловеческим ценностям.

В один из холодных январских дней народный депутат Украины, инициатор создания этого учебного заведения Сергей Кивалов, приехал, чтобы лично осмотреть ход строительных работ. Белизну здания школы, уже полностью застекленного, выгодно подчеркивает синяя черепичная крыша.

В отдельном здании расположиться столовая, способная вместить порядка пятисот учащихся одновременно с исключительно здоровым питанием. Спортивный комплекс будет трехэтажный. На первом этаже разместиться бассейн на 7 дорожек с трибунами. Здесь можно будет не только занятия по плаванью проводить, но и принимать соревнования республиканского уровня. Выше разместиться спортивный зал – с волейбольной и гандбольной площадками, и, опять-таки, полноценными трибунами для зрителей.

Пока ведутся внутренние отделочные работы, администрация уже занимается подбором преподавательского состава.

К педагогам предъявляются определенные требования. Прежде всего, это должны быть хорошие специалисты с хорошим образованием.

– Я горжусь этим проектом. Строительство, как вы видите, идет, но есть технические нормы, не позволяющие проводить определенные работы при температуре воздуха, ниже минус пяти. Мы не обязаны укладываться в какие-то сроки, мы строим полноценную школу с большим запасом прочности. И главное для нас – качество выполнения общестроительных и отделочных работ. Я уверен, что наша школа будет самой лучшей и современной в Украине. Это строительство входит в социальную программу и города, и Украинской морской партии. И я как народный депутат Украины это всячески поддерживаю и непосредственно принимаю участие в реализации этого проекта,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Понятно, что в такое непростое время, как нынешнее, тем более для реализации социальных объектов, выполнить это экономически сложно. В связи с этим, когда строительство школы находится уже на завершающем этапе, Сергей Кивалов обращается ко всем неравнодушным жителям нашего города, желающим внести посильную лепту в строительство первой в Украине общеобразовательной церковно-приходской школы:



– Мы принимаем благотворительные взносы и будем благодарны им. А имена благотворителей, которые примут участие в этом благом деле, будут увековечены на специальном стенде.

Сергей Васильевич развеял слухи, что в новой школе, рассчитанной на тысячу мест, будут учиться привилегированные дети. Нет и нет. Здесь будут учиться, в первую очередь, маленькие жители Приморского района, поскольку школа находится именно здесь, а также дети из других районов города, кто пожелает в ней учиться.