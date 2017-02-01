Раненые воины АТО получат возможность приложиться к мощам святого великомученика и целителя Пантелеимона

Из-за непрекращающегося потока людей, желающих помолиться святому великомученику и целителю Пантелеимону, святые мощи которого по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, прибыли вечером 2 февраля со Святой горы Афон в Одессу, время пребывания мощей святого в нашем городе продлено до 7 февраля.

В 7.30 утра 7 февраля из Спасо-Преображенского кафедрального собора (Соборная площадь, 3) ковчег с мощами святого великомученика и целителя Пантелеимона будет доставлен в 411 Центральный военный клинический госпиталь ( Пироговская , 2/2). Монахи греческого монастыря и духовенство Одесской епархии в 8.00 утра обойдут отделения и палаты госпиталя, где находятся на излечении раненые воины АТО, чтобы каждый пациент смог помолиться святому великомученику и целителю Пантелеимону и испросить для себя помощи святого в исцелении.

Визит в 411 Центральный военный клинический госпиталь станет последней возможностью поклониться святыне на пути её следования на Святую гору Афон.