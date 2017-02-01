Мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона были доставлены в Одесскую областную детскую больницу (фото)

6 февраля 2017 года, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, честные мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона, прибывшие в наш богохранимый град со святой горы Афон из монастыря святого Павла, были доставлены в Одесскую областную детскую клиническую больницу, чтобы страждущие дети и их родители могли помолиться этому дивному угоднику Божию об исцелении от тяжких недугов.

Ковчег со святыми мощами в это медицинское учреждение привезли афонские монахи и духовенство Одесской епархии во главе с Преосвященнейшим Диодором, епископом Южненским, викарием Одесской епархии.

Великую святыню православного мира пронесли по всем больничным корпусам, зашли в палаты к тяжелобольным, чтобы у детей, прикованных недугом к постелям, была возможность помолиться этому дивному угоднику Божию. При этому каждому больному и персоналу больницы были розданы иконки святого великомученика и целителя, освященные на его мощах.

В завершение в отделении детской онкогематологии епископ Диодор в сослужении духовенства совершил молебен, во время которого священнослужители, больные дети и их родители, а также сотрудники лечебного заведения молились об исцелении от тяжких недугов.

Напомним, что раннее – 4 февраля 2017 года, по благословению митрополита Агафангел святые мощи были привезены в Одесский областной онкологический диспансер, где также сотни больных и медицинский персонал смогли помолиться перед этой святыней, и в благословение на излечение получили иконки святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Хочется отметить особую заботу Владыки о одесситах: увидев, что тысячи и тысячи верующих, желающих помолиться перед святыми мощами, не смогут до раннее объявленного срока попасть в Спасо-Преображенский кафедральный собор, митрополит Агафангел ходатайствовал перед духовным собором афонского монастыря святого Павла о продлении пребывания ковчега с честными мощами в Одессе еще на сутки. И настоятель святогорской обители архимандрит Парфений прислушался к авторитетному мнению одесского архипастыря, продлив пребывание святыни на одесской земле.

Поэтому до утра 7 февраля у одесситов была еще возможность прийти в Спасо-Преображенский кафедральный собор, чтобы помолиться святому великомученику и целителю Пантелеимону.

Отметим, что в период со 2 по 6 февраля более 100 000 верующих смогли помолиться перед мощами святого великомученика и целителя Пантелеимона в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Одессы.