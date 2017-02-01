В сфере внимания членов фракции УМП в горсовете вопросы коммунальной сферы, городского имущества, здравоохранения, образования (фото)

В преддверии сессии Одесского городского совета состоялось заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. На него была приглашена начальник Департамента финансов Светлана Бедрега, поскольку основное внимание уделялось вопросам бюджетной сферы.
Светлана Бедрега сообщила, как формируется общий бюджет и бюджет развития, его доходная и расходная часть и на что будут направлены бюджетные средства.
В сфере внимания членов фракции УМП были вопросы коммунальной сферы, городского имущества, здравоохранения, образования.
На заседании фракции Светлана Викторовна инициировала вопрос создания рабочей группы для инвентаризации помещений, находящихся в коммунальной собственности и которые арендуют частные и юридические лица. Вызывает беспокойство неудовлетворительное состояние помещений в историческом ареале города, в чем зачастую – вина нерадивых арендаторов. По мнению С.Осауленко, необходимо бережно содержать эти помещения и заботиться об их сохранности, чтобы потом не пришлось выделять миллионные средства из бюджета города на ремонт фасадов и флигелей.
Около 20 млн.грн. бюджетных средств в этом году должны быть выделены на установку приборов учета, в.ч. тепловых счетчиков в многоквартирных домах одесситов. Это позволит нам знать, сколько мы потребляем реально тепла, и не платить за недополученные гигакалории. А вот реально сохранить тепло в квартирах позволит программа Украинской морской партии Сергея Кивалова «Теплый дом». В этом году в рамках этой программы будет производиться остекление подъездов, что поможет не «пускать на ветер» тепло в наших домах. Также по программе планируется покраска стен.
В прошлом году УМ-партия при поддержке жителей улицы Маршала Говорова проделала серьезную работу, убедив власти, что в этом микрорайоне срочно нужно возводить школу. Активная застройка этой части города началась еще в 2007 году. Но застройщики, активно возводя высотки, позабыли о школах и детских садах. Сегодня население в этом секторе увеличилось примерно на 20 тысяч человек. Соответственно значительно выросла нагрузка на имеющиеся там школы, в которых дети учатся в три смены.
Вадим Подгородинский (УМ-партия Сергея Кивалова):
Но для полного завершения необходимо около 140 миллионов гривен. То есть, потребуется еще несколько лет, чтобы юные жители этого микрорайона получили школу, в которую не придется добираться издалека и в которой не нужно будет учиться в три смены.
А вот открытия Церковно-приходской общеобразовательной школы ждать осталось уже недолго. Инициатор возведения уникального учебного заведения народный депутат Украины Сергей Кивалов рассчитывает, что весь комплекс работ будет выполнен к концу нынешнего года или к началу следующего.
В повестке дня предстоящей сессии депутат Горсовета от УМ-партии Алексей Кисловский пристальное внимание уделяет вопросам ремонта медицинских учреждений:
Депутат рассказал, что его партия активно прорабатывает возможность обеспечить бесплатными медикаментами ургентных больных. Ведь зачастую люди, нуждающиеся в срочной госпитализации, не имеют на это достаточно средств. Пилотный проект планируется запустить на базе 5-ой, 8-ой и 11-ой городских больниц. Сейчас решаются вопросы, как организовать контроль и распространение медикаментов. С этой целью планируется привлечь коммунальное предприятие «Одесса-фарм». По мнению А.Кисловского, запуск программы станет составной частью реформирования медицины в нашем городе и позволит никого не оставить за бортом.
Члены УМ-партии также обратили внимание Светланы Бедреги на равномерное распределение бюджетных средств между всеми районами города, не отдавая предпочтения какому-то одному.