Первые штрафы радиостанциям и ТРК за невыполнение языковых квот

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал ряд украинских телекомпаний и радиостанций на общую сумму более 500 тысяч гривен за несоблюдение ими норм законодательства о трансляции украинской песни в эфире.

По информации пресс-службы Нацрады были оштрафованы радио «Шансон» на 126 тысяч гривен и Kiss FM – на 216 тысяч. Также из-за невыполнения языковых квот были назначены штрафы региональным телерадиокомпаниям: ТРК «ИРТА» (Луганск) оштрафована на 26 тысяч гривен, ТРК «Маяк» (Александрия Кировоградской области) – на 4 тысячи гривен, ТРК «Скифия» (Новомосковск Днепропетровской области) – на 33,6 тысяч гривен, радио «Новая волна» – на 36 тысяч гривен, ТРК «Симон» – на 38 тысяч гривен и телерадиоиздательская компания «Мастер» (вещает под логотипом «Радио Вести») – на 40 тысяч гривен.

Согласно закону о квотах на песни на украинском языке в радиоэфире, вступившему в силу 8 ноября 2016 года, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года трансляцию 25% от общего объёма песен на украинском языке, в течение второго года – 30%, а на третий год – 35%. Кроме того, согласно закону, телерадиоорганизации должны обеспечивать с первого года не менее 50% суточного объёма ведения передач на государственном языке, во второй год – не менее 55%, а в течение третьего года – не менее 60%.