Восстановление экономики невозможно без возврата утраченных рынков

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса» Мероприятие проходило в Пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины.

В работе круглого стола приняли участие:

- Чижов Геннадий — исполнительный директор Ассоциации работодателей Юга Украины;

- Борщенко Юрий — председатель Ассоциации работодателей Юга Украины;

- Локайчук Валерий — член Совета промышленников и предпринимателей при Кабинете Министров Украины;

- Якубовский Сергей — заведующий кафедрой мировой экономики ОНУ, д. э. н.;

- Назаренко Игорь — директор Исследовательского института развития демократии;

- Васильковский Василий — Заслуженный экономист Украины;

- Кравчик Антон – Зам по науке Исследовательского института развития демократии;

- Поддубный Григорий — Заслуженный экономист Украины;

- Филипенко Артем — политический эксперт;

- Пастернак Олег — член правления Ассоциации капитанов дальнего плавания и ветеранов Черноморского морского пароходства

- Белоусюк Владимир – глава Объединения ветеранов подводников Одессы и Одесской области

- Мелащенко Сергей – экс – начальник Черноморского морского пароходства

Политические и экономические эксперты.

Основными условиями выхода страны из экономического кризиса, по мнению участников круглого стола, является скорейшее прекращение военных действий на востоке страны, борьба за утраченные рынки, восстановление экономического партнерства со странами СНГ, прекращение санкций губительных для экономики страны.

Украина должна стать мостом между Востоком и Западом. Так же, участники круглого стола обратились к руководству страны прекратить имитацию проведения реформ и борьбы с коррупцией.