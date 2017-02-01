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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Василий Васильковский: Американская авантюра с санкциями нанесла ущерб экономике Украины

Категория: Первая полоса / Новости / Политика

Василий Васильковский: Американская авантюра с санкциями нанесла ущерб экономике Украины

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса» Мероприятие проходило в Пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины.

Представляем вашему вниманию видео и  основные тезисы выступлений участников круглого стола.

Только полное переформатирование существующей власти! Ни Верховная рада, ни Кабинет министров Украины не в состоянии руководить страной. Нет концепции инвестиционного развития страны, где бы были определены приоритеты развития отраслей экономики. 

Авантюра с санкциями против России, запущенная администрацией Обамы из США, привела к тому, что Российская федерация начала процессы реального импортозамещения, построено более 200 новых крупных современных заводов, тогда как Украина потеряла рынки, приносившие стабильный доход нашей экономике.

 

Васильковский Василий — Заслуженный экономист Украины. 



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