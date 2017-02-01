Василий Васильковский: Американская авантюра с санкциями нанесла ущерб экономике Украины

В Одессе состоялся Круглый стол на тему: «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса» Мероприятие проходило в Пресс-центре «Контекст-Причерноморье», организатором выступила Ассоциация работодателей Юга Украины.

Представляем вашему вниманию видео и основные тезисы выступлений участников круглого стола.

Только полное переформатирование существующей власти! Ни Верховная рада, ни Кабинет министров Украины не в состоянии руководить страной. Нет концепции инвестиционного развития страны, где бы были определены приоритеты развития отраслей экономики.

Авантюра с санкциями против России, запущенная администрацией Обамы из США, привела к тому, что Российская федерация начала процессы реального импортозамещения, построено более 200 новых крупных современных заводов, тогда как Украина потеряла рынки, приносившие стабильный доход нашей экономике.

Васильковский Василий — Заслуженный экономист Украины.