Сегодня, 15 февраля, Украина отмечает 28-ю годовщину вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.

"За 10 лет «необъявленной» войны в Афганистане домой к своим матерям, женам, детям не вернулись 15 тысяч солдат, из них – 3360 украинцев. История Афганистана написана слезами матерей, тысячами оборванных жизней солдат. Увы, и сейчас в нашей стране льются слезы матерей и детей. Каждый день в чей-то дом приходят похоронки. В скорбном списке «не вернувшихся из зоны АТО» уже 113 жителей Одесской области. К великому сожалению, сегодня воины-участники АТО могут оказаться в таком же положении, как и ветераны-интернационалисты. Ведь о них периодически в чиновничьих кабинетах стараются забыть, лишить льгот и пенсий. То же самое происходит не только с бойцами из зоны АТО, но и вынужденными переселенцами, которые не получают должной социальной защиты. Считаю нашим святым долгом – оказывать посильную помощь семьям погибших и пострадавших в этой страшной войне. Всё, о чем сегодня мечтает каждый украинец – прекращение конфликта на Востоке. Мы все понимаем, что больше так продолжаться не может, и необходимо сделать всё от нас зависящее, чтобы вернуть мир в Украину. Только тогда мы сможем спокойно жить и думать о будущем для своих детей",

- отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов.