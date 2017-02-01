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  • Дата: Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55

Главной задачей украинского правительства является… «чрезмерный рост цен в нашей стране» (видео)

Категория: Первая полоса / Новости


Главной задачей украинского правительства является… «чрезмерный рост цен в нашей стране» (видео)

Такое сногсшибательное заявление сделал на прошедшем заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.

Причем, вероятно, решив не размениваться на частности, он заявил, что речь идет «…о любых ценах в нашей стране!»

Отметим, что это уже не первое, мягко говоря, неоднозначное публичное заявление нынешнего Главы Правительства.

Как сообщается в украинских соцсетях, весной прошлого года Владимир Гройсман, говоря о ситуации в Закарпатье, вместо ожидаемого призыва «покласти край коррупционным схемам, потребовал его «прокрасты»!



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