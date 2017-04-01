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  • Просмотров: 60
  • Дата: Вчера, 21:25
Вчера, 21:25

«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов

Категория: Первая полоса / Новости

«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов

 «Репортер» - самый «смотрибельный» из всех местных телеканалов. Сразу три авторитетных агентства – USAID, GFK и столичный Институт массовой информации - провели очередное исследование. Они опросили полторы тысячи жителей Одессы и региона и выяснили их медийные предпочтения. Оказалось, что одесситы больше смотрят региональные телеканалы, на них приходится 57% времени, и только 43% – на центральные. Жители области больше любят центральное телевидение, на него приходится 55% всех просмотров. Самый популярный телеканал в нашем регионе – “1+1”, за ним следуют «Интер» и «СТБ». А вот лидер среди местных телеканалов – «Репортер». Жители Одесской области проводят 17% времени за просмотром программ телеканала «Репортёр», в Одессе – 22%. В тройке самых «смотрибельных» каналов также оказались «Град» и «Первый городской». Любопытно, что российское телевидение регулярно смотрит в среднем каждый пятый житель региона.

Галерея

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«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
«Репортер» — лидер рейтинга местных каналов
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