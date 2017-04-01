Одесса: Всемирный день книги день в Городском саду ФОТО

Всемирный день книги и авторского права отмечается ежегодно 23 апреля. Выбор пал именно на эту дату совсем неслучайно, т.к. она является символической для мировой литературы. 23 апреля в 1616 году скончались такие знаменитые писатели, как У. Шекспир, М. Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега. В Одессе стало хорошей традицией отмечать этот день в Городском саду 22 апреля, прошел уже третий фестиваль книги, или как его еще называют "Букфест". Организаторами являлись: Централизованная библиотечная система для взрослых и Департамент культуры и туризма Одесского горсовета.