Впервые в Украине прошёл Международный конгресс европейского права

Международный конгресс европейского права собрал в форум-холле Национального университета «Одесская юридическая академия» учёных, работающих в сфере европейского и международного права. В течении двух дней представителями 26 вузов Украины, Европы и мира дебатировались актуальнейшие вопросы имплементации Соглашения об Ассоциации, Brexit (выход Великобритании из Европейского союза), дальнейшее развитие отношений между Украиной и Евросоюзом и др.
Следует отметить, что Форум такого уровня и направленности проводится впервые в Украине и является одесской инициативой. С предложением провести его выступила кафедра права европейского союза Одесской Юракадемии. Отметим, что вуз является членом Европейской ассоциации университетов и Европейской организации публичного права.
Модератором секции «Проблематика реформирования ЕС после Brexit» является заведующий кафедрой международного европейского права Национального университета «Киево-Могилянская академия» и руководитель Центра имени Жана Моне Роман Петров. Свое видение ситуации он изложил в докладе «Влияние Brexit на ситуацию в Европе и Украине». Я поинтересовалась у профессора, не пожелают ли другие страны Европы взять на вооружение опыт Великобритании.
В целом, по мнению ученых, Конгресс призван популяризовать идею европейского права и европейской интеграции Украины.
Все участники Международного конгресса европейского права в один голос подчеркивали актуальность открывшегося форума и отдавали должное руководству НУ «ОЮА» за высокий уровень его организации.
Месяц назад, 25 марта исполнилось 60 лет Римскому договору. В то время, как евроскептики обсуждают, куда дальше будет двигаться Европа, лидеры всех европейских стран собрались, чтобы акцентировать тот факт, что процесс евроинтеграции необратим. И Международный конгресс в Одессе в этом ключе стал очень своевременным.
Откровенно говоря, когда мы сформулировали это предложение, то не ожидали, что оно получит такой отклик. Здесь представлены практически все научные школы европейского права в Украине, Турции, Италии, Молдовы, Польши, Германии. Специально на два дня прилетели даже ученые США. Это для нас предмет особой гордости. Те, кто не участвовал лично, откликнулись и прислали свои тезисы, которые вошли в выпущенный сборник Конгресса объемом в 400 страниц. Это признание научных традиций, которые заложены Одесской юридической школой.
Если говорить о научной составляющей Конгресса, то он имеет пять направлений: право Европейского Союза, Brexit, адаптация законодательства Украины к европейским стандартам, отношение международного, европейского и национального права, имеющее большое практическое значение для Украины и право Совета Европы. А Украина, напомню, давно является членом Совета Европы
Планируется, что Конгресс европейского права будет проходить ежегодно в разных городах Украины.