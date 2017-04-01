Впервые в Украине прошёл Международный конгресс европейского права

Международный конгресс европейского права собрал в форум-холле Национального университета «Одесская юридическая академия» учёных, работающих в сфере европейского и международного права. В течении двух дней представителями 26 вузов Украины, Европы и мира дебатировались актуальнейшие вопросы имплементации Соглашения об Ассоциации, Brexit (выход Великобритании из Европейского союза), дальнейшее развитие отношений между Украиной и Евросоюзом и др.

Следует отметить, что Форум такого уровня и направленности проводится впервые в Украине и является одесской инициативой. С предложением провести его выступила кафедра права европейского союза Одесской Юракадемии. Отметим, что вуз является членом Европейской ассоциации университетов и Европейской организации публичного права.

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов является политиком мирового уровня. Многие годы он представлял Украину в Венецианской комиссии и Парламенской ассамблее Совета Европы. На базе университета регулярно проходят международные форумы и круглые столы. А теперь по инициативе и при поддержке Сергея Васильевича в нашем вузе открылся Международный конгресс европейского права. В повестке дня – рассмотрение важных вопросов гармонизации национального и европейского законодательств и разработка механизмов его действия на территории Украины. Обсуждаются также вопросы развития внутреннего права Европейского союза, проблемы реформирования ЕС после Brexit.

, — поделилась проректор по науке НУ «ОЮА»

Модератором секции «Проблематика реформирования ЕС после Brexit» является заведующий кафедрой международного европейского права Национального университета «Киево-Могилянская академия» и руководитель Центра имени Жана Моне Роман Петров. Свое видение ситуации он изложил в докладе «Влияние Brexit на ситуацию в Европе и Украине». Я поинтересовалась у профессора, не пожелают ли другие страны Европы взять на вооружение опыт Великобритании.

Мое глубокое убеждение: процессы евроинтеграции зашли далеко и являются гарантом безопасности для Европейского союза. И я надеюсь, что процесс Brexit будет полезным уроком, как строить отношения, но не повлечет за собой кардинальных трагических процессов. Украинцам же нужно помнить, что соглашение об Ассоциации не предусматривает членства в Евросоюзе. Безвиз – это только шаг к более тесной интеграции. По мнению экспертов, можно говорить только о средней или долгосрочной перспективе членства в Европейском союзе. Однако любой процесс, нацеленный на реформы нашей внутренней системы, полезен. Я верю, что европейский опыт принесет только благо для нашего государства. Процесс европеизации– «насущный хлеб» для нашей правовой системы. Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС имеет целью доступ украинских субъектов предпринимательства на европейский рынок при условии полного соответствия правовой и судебной систем Украины европейским стандартам. Это очень важная задача для нашей страны

, — подчеркнул

В целом, по мнению ученых, Конгресс призван популяризовать идею европейского права и европейской интеграции Украины.

Нам очень импонирует, что первый Конгресс состоялся в Одессе, вратах Украины в Европу. Тема европеизации украинского законодательства очень актуальна, в связи с подписанием соглашения об Ассоциации Украины с Европейским Союзом. Это даст возможность пользоваться европейскими нормами, закрепленными в соглашении, чтобы улучшить уровень жизни, уровень окружающей среды, общую ситуацию в стране. И наша задача – как можно скорей реализовать эти нормы в Украине. Но на пути реформирования украинского законодательства есть барьеры. Это совковый менталитет и мышление украинских властей, их нежелание проводить юридические реформы

, — отметил заведующий кафедрой сравнительного европейского права Института международных отношений Киевского национального университета имени Т.Шевченко

Все участники Международного конгресса европейского права в один голос подчеркивали актуальность открывшегося форума и отдавали должное руководству НУ «ОЮА» за высокий уровень его организации.

Месяц назад, 25 марта исполнилось 60 лет Римскому договору. В то время, как евроскептики обсуждают, куда дальше будет двигаться Европа, лидеры всех европейских стран собрались, чтобы акцентировать тот факт, что процесс евроинтеграции необратим. И Международный конгресс в Одессе в этом ключе стал очень своевременным.



Откровенно говоря, когда мы сформулировали это предложение, то не ожидали, что оно получит такой отклик. Здесь представлены практически все научные школы европейского права в Украине, Турции, Италии, Молдовы, Польши, Германии. Специально на два дня прилетели даже ученые США. Это для нас предмет особой гордости. Те, кто не участвовал лично, откликнулись и прислали свои тезисы, которые вошли в выпущенный сборник Конгресса объемом в 400 страниц. Это признание научных традиций, которые заложены Одесской юридической школой.

Если говорить о научной составляющей Конгресса, то он имеет пять направлений: право Европейского Союза, Brexit, адаптация законодательства Украины к европейским стандартам, отношение международного, европейского и национального права, имеющее большое практическое значение для Украины и право Совета Европы. А Украина, напомню, давно является членом Совета Европы

, — сообщил ведущий ученый в области европейского права заведующий кафедры права ЕС НУ «ОЮА» профессор Бехруз Хашматулла.

Планируется, что Конгресс европейского права будет проходить ежегодно в разных городах Украины.