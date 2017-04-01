 
Информация к новости
  • Просмотров: 110
  • Дата: Вчера, 18:35
Вчера, 18:35

В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины

Категория: Первая полоса / Новости

В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошла региональная сессия Европейского молодежного парламента Украины. В конференции приняли участие 90 молодых людей со всей Украины и стран Европы, таких как Великобритания, Германия, Финляндия, Польша, Чехия и другие.

Европейский молодежный парламент – уникальная образовательная программа, которая объединяет молодых людей со всей Европы для обсуждения актуальных тем на всей территории европейского союза. Миссия Европейского молодежного парламента заключается в том, чтобы вдохновлять и расширять возможности молодых европейцев, воспитывая в них открытость, толерантность, и развивая социальную активность.

Молодежь в возрасте от 14 до 24 лет обсуждала темы политики, технических инноваций, социальной защиты и экономического развития в рамках деятельности одной из крупнейших европейских платформ для дебатов, межкультурных встреч, образовательной и воспитательной работы и обмена идеями между молодыми европейцами.

Работа проходила в комитетах, задачей которых было решение проблем, существующих в странах Европейского Союза. На данной конференции работало 6 комитетов, которые отличались между собой тематикой обсуждения. Все участники имели право на выбор комитета.

По итогам обсуждения вопроса все члены комитета должны были составить резолюцию, в которой должно быть от пяти до семи путей решения поставленной задачи, которые могут быть практически применены в странах ЕС.

В истории Европейского молодежного парламента Украины уже был прецедент, когда его резолюция была рассмотрена парламентом ЕС.

В ходе работы были определены следующие цели:
• содействие интеграции Украины в Европейский Союз путем воспитания украинской молодежи на  основе демократических ценностей и идеалов;
• выработка форм и методов участия активной молодежи в развитии гражданского общества;
• налаживание сотрудничества между европейскими неправительственными организациями;
• участие в формировании положительного имиджа Украины и, в частности, Одесской области на международном уровне.

«Мы очень благодарны руководству Национального университета «Одесская юридическая академия» за предоставленную возможность проведения нашей конференции. Это образовательное заведение идеально подходит для проведения такого формата мероприятия, как региональная сессия Европейского молодежного парламента Украины. Залы - очень комфортные и функциональные для нашей конференции, также нам было предоставлено все необходимое техническое обеспечение»,
- отметила главный организатор Европейского молодежного парламента Украины Вероника Задонцева.

 

 

 

Галерея

prev

В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 