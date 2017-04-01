В Одессе прошла сессия Европейского молодёжного парламента Украины

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошла региональная сессия Европейского молодежного парламента Украины. В конференции приняли участие 90 молодых людей со всей Украины и стран Европы, таких как Великобритания, Германия, Финляндия, Польша, Чехия и другие.

Европейский молодежный парламент – уникальная образовательная программа, которая объединяет молодых людей со всей Европы для обсуждения актуальных тем на всей территории европейского союза. Миссия Европейского молодежного парламента заключается в том, чтобы вдохновлять и расширять возможности молодых европейцев, воспитывая в них открытость, толерантность, и развивая социальную активность.

Молодежь в возрасте от 14 до 24 лет обсуждала темы политики, технических инноваций, социальной защиты и экономического развития в рамках деятельности одной из крупнейших европейских платформ для дебатов, межкультурных встреч, образовательной и воспитательной работы и обмена идеями между молодыми европейцами.

Работа проходила в комитетах, задачей которых было решение проблем, существующих в странах Европейского Союза. На данной конференции работало 6 комитетов, которые отличались между собой тематикой обсуждения. Все участники имели право на выбор комитета.

По итогам обсуждения вопроса все члены комитета должны были составить резолюцию, в которой должно быть от пяти до семи путей решения поставленной задачи, которые могут быть практически применены в странах ЕС.

В истории Европейского молодежного парламента Украины уже был прецедент, когда его резолюция была рассмотрена парламентом ЕС.

В ходе работы были определены следующие цели:

• содействие интеграции Украины в Европейский Союз путем воспитания украинской молодежи на основе демократических ценностей и идеалов;

• выработка форм и методов участия активной молодежи в развитии гражданского общества;

• налаживание сотрудничества между европейскими неправительственными организациями;

• участие в формировании положительного имиджа Украины и, в частности, Одесской области на международном уровне.