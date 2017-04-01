

Сегодня все человечество отмечает печальную дату – годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции. День 26 апреля навсегда стал для каждого жителя планеты днем скорби, ужаса и веры в то, что никогда больше не испытает Земля такого разрушительного удара. Страшно даже вспоминать те времена – 10 дней над Чернобылем пылало пламя пожара, потушить который пытались люди ценой собственной жизни. Сотни пожарных, милиционеров, работников станции сознательно шли в зону, понимая, что оттуда могут и не вернуться. Почти никого из них сегодня нет в живых. В течение нескольких лет после катастрофы от онкологических заболеваний умерло более 200 000 человек. Последствия взрыва атомного реактора коснулись миллионов людей. Территорию Восточной, Центральной, Северной Европы накрыло радиационное облако, которое стало угрозой для всего живого на этих землях. Мы знаем теперь, что такое радиационные дожди, генные мутации и лучевая болезнь. Все это – последствия того ужасного дня, 26 апреля 1986 года.

Сегодня, как и все жители планеты, мы склоняем головы перед памятью тех, кто ценой собственной жизни погасил радиационный пожар на Чернобыле. Мы искренне благодарны тем, кто все эти годы несет людям правду о тех бурных днях, рассказывая о героизме, несокрушимости, силе духа чернобыльских пожарных, спасателей, работников станции, армейцев, актеров, обычных добровольцев – всех, кто считал делом жизни быть с украинским народом в то горькое, страшное время.

Прошел 31 год со времени Чернобыльской трагедии. Принято немало законодательных актов в Украине и мире для предупреждения распространения радиационного загрязнения планеты. Мировым сообществом потрачено немало средств на создание защитного саркофага над станцией. Но сегодня, когда снова отовсюду раздаются угрозы применения ядерного оружия, хочется сказать: люди, опомнитесь! Посмотрите в свое недалекое прошлое, вспомните Чернобыль, подумайте, к каким непоправимым последствиям может привести атом, вышедший из-под контроля! Пусть звуки чернобыльских колоколов станут предостережением для тех, кто стремится навязать людям атомный апокалипсис. Мы должны помнить уроки Чернобыля, чтобы наши дети и внуки никогда не испытали ужасов атомной всемирной катастрофы!



— написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.