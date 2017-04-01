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  • Дата: Сегодня, 15:07
Сегодня, 15:07

В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани

26 апреля в спорткомплексе Международного гуманитарного университета состоялась торжественная церемония открытия 10-ого международного турнира по дзюдо среди юношей памяти Лери Накани.

В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани

 

«Турнир проходит в память о Лери Накани – это был очень серьезный спортсмен-дзюдоист грузинского происхождения, десятикратный чемпион СССР, который трагически погиб, но память о нем жива.  Турнир проводится на очень высоком уровне, прекрасный спортивный комплекс, хорошо подготовлены спортсмены из разных стран, почетные гости и конечно же ценные призы для победителей»,
 - говорит мастер спорта  по дзюдо и самбо Дмитрий Раскин. 

В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани

 

«Я занимаюсь дзюдо уже 6 лет, уверен, что подобные турниры необходимо проводить как можно чаще. Все соперники прекрасно подготовлены, очень дружественная атмосфера. Желаю всем победы»,
 - рассказывает участник из Одессы Егор Ващенко.

 В турнире приняли   участие 120 спортсменов из 8 стран – Украины, Грузии (3 команды), Израиля, Латвии, Молдовы (сборная страны), Румынии, Белоруссии   и Турции. Вместе с командами в Одессу прибыли президенты федераций дзюдо двух государств — Турции и Грузии.

В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани

 

«В непростое для Украины время такие турниры необходимы, они демонстрируют наше единение, силу физическую и силу духа.  Наша молодежь – это наше будущее. Спасибо за поддержку в организации и проведении данного турнира Президенту Международного гуманитарного университета, народному депутату Украины Сергею Кивалову. Он дает возможность развиваться как в науке, так и в спорте молодому поколению, чтобы они достигали своих поставленных целей. Наш ежегодный турнир памяти Лери Накани мы традиционно проводим именно на спортивных базах МГУ и Одесской Юракадемии. Здесь для этого есть все необходимые условия. Кроме того, совсем недавно вместе со своими иностранными коллегами я посетил Одесскую юридическую академию и остался под большим впечатлением. Мы хотим и в дальнейшем проводить совместные мероприятия как спортивные, так и научные, обмениваться опытом, знаниями»,
- отметил президент федерации дзюдо Грузии Давид Хахуташвили.

В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани

 

Судьи турнира отмечают высокую подготовку спортсменов дзюдоистов.

 «На турнир приехали сильнейшие центры подготовки и развития дзюдо. Это великолепные школы дзюдо, побеждают в турнире те, кто тактически более подготовлен, кто смог смоделировать с тренером свои учебно-тренировочные занятия и уверенно шел к достижению высокого результата. Наши победители - это будущие участники международных турниров в Европе и Олимпийских игр», - отметил заслуженный тренер СССР, обладатель шестого дана по дзюдо, доцент кафедры физ. воспитания Национального университета «Одесская Юридическая академия»,
 - Иван Чертов.

Победители турнира по дзюдо получили почетные грамоты, кубки, медали и призы.

В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани

 

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В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани
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