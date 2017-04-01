В Одессе состоялся десятый международный турнир по дзюдо среди юниоров памяти Лери Накани

26 апреля в спорткомплексе Международного гуманитарного университета состоялась торжественная церемония открытия 10-ого международного турнира по дзюдо среди юношей памяти Лери Накани.

«Турнир проходит в память о Лери Накани – это был очень серьезный спортсмен-дзюдоист грузинского происхождения, десятикратный чемпион СССР, который трагически погиб, но память о нем жива. Турнир проводится на очень высоком уровне, прекрасный спортивный комплекс, хорошо подготовлены спортсмены из разных стран, почетные гости и конечно же ценные призы для победителей», - говорит мастер спорта по дзюдо и самбо Дмитрий Раскин.

«Я занимаюсь дзюдо уже 6 лет, уверен, что подобные турниры необходимо проводить как можно чаще. Все соперники прекрасно подготовлены, очень дружественная атмосфера. Желаю всем победы», - рассказывает участник из Одессы Егор Ващенко.

В турнире приняли участие 120 спортсменов из 8 стран – Украины, Грузии (3 команды), Израиля, Латвии, Молдовы (сборная страны), Румынии, Белоруссии и Турции. Вместе с командами в Одессу прибыли президенты федераций дзюдо двух государств — Турции и Грузии.

«В непростое для Украины время такие турниры необходимы, они демонстрируют наше единение, силу физическую и силу духа. Наша молодежь – это наше будущее. Спасибо за поддержку в организации и проведении данного турнира Президенту Международного гуманитарного университета, народному депутату Украины Сергею Кивалову. Он дает возможность развиваться как в науке, так и в спорте молодому поколению, чтобы они достигали своих поставленных целей. Наш ежегодный турнир памяти Лери Накани мы традиционно проводим именно на спортивных базах МГУ и Одесской Юракадемии. Здесь для этого есть все необходимые условия. Кроме того, совсем недавно вместе со своими иностранными коллегами я посетил Одесскую юридическую академию и остался под большим впечатлением. Мы хотим и в дальнейшем проводить совместные мероприятия как спортивные, так и научные, обмениваться опытом, знаниями», - отметил президент федерации дзюдо Грузии Давид Хахуташвили.

Судьи турнира отмечают высокую подготовку спортсменов дзюдоистов.

«На турнир приехали сильнейшие центры подготовки и развития дзюдо. Это великолепные школы дзюдо, побеждают в турнире те, кто тактически более подготовлен, кто смог смоделировать с тренером свои учебно-тренировочные занятия и уверенно шел к достижению высокого результата. Наши победители - это будущие участники международных турниров в Европе и Олимпийских игр», - отметил заслуженный тренер СССР, обладатель шестого дана по дзюдо, доцент кафедры физ. воспитания Национального университета «Одесская Юридическая академия», - Иван Чертов.

Победители турнира по дзюдо получили почетные грамоты, кубки, медали и призы.