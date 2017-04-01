До начала сезона угроза оползней в районе пляжа Дельфин будет устранена

Как было отмечено на заседании исполкома, для устранения угрозы оползней уже завершается реконструкция прибрежной зоны и, в частности, проводится насыпка песка. В результате на тех участках, где морская вода уже дошла до подпорной стены, будут восстановлены участки песчаной зоны. Таким образом, пляжная зона в этом районе существенно расширится.

Кроме того, будут облагорожены и прилегающие к территории пляжа склоны.

При этом городские власти гарантировали, что вход на пляжи и доступ к акватории останется свободным.