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  • Дата: Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36

Привет Скрипке из одесского «гетто»: в городе стартовал языковой флешмоб

Категория: Первая полоса / Новости

Привет Скрипке из одесского «гетто»: в городе стартовал языковой флешмоб

На фоне музыкального инструмента — обмотанной колючей проволокой скрипки — одесситы фотографируются у Одесского оперного театра со слоганом «Я говорю на русском».

Так горожане передают своеобразный привет Олегу Скрипке из одесского «гетто». Среди участников акции были замечены и депутаты Одесского облсовета Виктор Баранский и Виталий Саутёнков.

«Из "гетто" — с любовью», — подписывают люди свои фотографии с хештегом #яговорюнарусском в социальной сети Facebook.

Напомним, что скандальное заявление украинского певца Олега Скрипки о неполноценности русскоязычных жителей Украины вызвало большой резонанс в обществе. Музыкант просто назвал «дебилами» и предложил отправлять в «гетто» тех граждан, которые не выучили украинский язык. Такая точка зрения вызвала много негативных оценок как в самой Украине, так и за рубежом.

«Политика запрета на всё русскоязычное, которую проводит нынешняя власть, является ошибочной. Её последствием будет усиление конфронтации в обществе»,
— говорят участники акции.

"Заявление Скрипки — это, к сожалению, проявление общей политики, направленной на культивирование нетерпимости к тем, кто имеет точку зрению, отличную от официальной. Ещё одно яркое проявление такой политики дискриминации — попытки переписать историю, запретить праздники и памятные даты, близкие большинству граждан Украины»,
 — добавляет депутат областного совета Виктор Баранский.



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