Привет Скрипке из одесского «гетто»: в городе стартовал языковой флешмоб

На фоне музыкального инструмента — обмотанной колючей проволокой скрипки — одесситы фотографируются у Одесского оперного театра со слоганом «Я говорю на русском».

Так горожане передают своеобразный привет Олегу Скрипке из одесского «гетто». Среди участников акции были замечены и депутаты Одесского облсовета Виктор Баранский и Виталий Саутёнков.

«Из "гетто" — с любовью», — подписывают люди свои фотографии с хештегом #яговорюнарусском в социальной сети Facebook.

Напомним, что скандальное заявление украинского певца Олега Скрипки о неполноценности русскоязычных жителей Украины вызвало большой резонанс в обществе. Музыкант просто назвал «дебилами» и предложил отправлять в «гетто» тех граждан, которые не выучили украинский язык. Такая точка зрения вызвала много негативных оценок как в самой Украине, так и за рубежом.

«Политика запрета на всё русскоязычное, которую проводит нынешняя власть, является ошибочной. Её последствием будет усиление конфронтации в обществе», — говорят участники акции.