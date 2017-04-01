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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Сегодня радовала «Радость»

Категория: Первая полоса / Новости


Сегодня радовала «Радость»

Одесский танцевальный коллектив «Радость» отмечает 20-летие. В марте 2017 года коллективу народного художественного ансамбля танца «Радость», который создан и действует на базе Одесского учебно-воспитательного комплекса «Гармония», исполнилось 20 лет.

Основателем и бессменным художественным руководителем ансамбля является Раиса Терепора. В марте педагог отметила свой 70-летний юбилей.

В течение многих лет под руководством Раисы Никитичны и опытных педагогов-хореографов в коллективе обеспечивают не только развитие творческих способностей детей в хореографическом искусстве, но и формируют у них уважительное отношение к духовным, культурным ценностям украинского народа и народов других стран.

В ансамбле танца «Радость» занимаются около 150 детей. Коллектив известен в Одессе и за ее пределами своим творчеством и высокими достижениями. Ежегодно ансамбль приглашают к участию в городских и областных культурных мероприятиях (День города, День учителя, Вышиванковый фестиваль, День Независимости Украины, День освобождения Одессы и др.). Мероприятия проводят на главных городских концертных площадках: в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного, Одесской областной филармонии, Одесском академическом русском драматическом театре и других.

Воспитанники ансамбля танца «Радость» неоднократно с успехом презентовали искусство и культурные достояния нашего города на международных фестивалях в Болгарии, Греции, Турции, Грузии и других странах.

В 2007 году ансамбль получил звание «образцовый художественный коллектив», а с 2015 года носит звание «народный художественный коллектив» и успешно подтверждает его.

В феврале 2017 года ансамбль танца «Радость» получил премию «Творча молодь Одеcщини 2017» в номинации «Лучший танцевальный коллектив года».

Галерея

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Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
Сегодня радовала «Радость»
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