Одесситов поздравили с праздником весны и труда!

1 мая – это замечательный весенний день и праздник всех трудящихся, который отмечают во многих странах мира. История этого праздника уходит своими корнями в 19-й век, когда трудящиеся разных стран стали выходить на демонстрации в борьбе за свои права. Они требовали сокращения длительности рабочего дня и создания достойных условий труда. После многих лет упорной борьбы рабочим удалось добиться справедливости – основные трудовые права были прописаны во многих международных документах и национальных конституциях.



"В знак уважения ко всем тем, кто боролся за трудовые права людей во всём мире, мы не дадим отменить этот праздник и защитим традицию многих поколений наших соотечественников отмечать 1 мая международный День Труда.

"Международный День Труда – это праздник, который призван напомнить всем нам о том, что, независимо ни от чего, мы должны уважать труд других людей, и что любая профессия, если она приносит благо людям и обществу, является почётной и должна быть оценена по достоинству. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с этим праздником, желаю мира, добра и процветания вашим семьям!",

- поздравил всех с праздником весны и труда народный депутат Украины Сергей Кивалов.