«Одесская трагедия» 2 мая – преступление без срока давности

ет быть срока давности. Считаю, что мы обязаны сделать всё от нас зависящее для того, чтобы до конца расследовать те события и добиться того, чтобы всех виновных в трагедии настигло справедливое и законное наказание.

Именно поэтому спустя 2 месяца после «Одесской трагедии» 2 мая к расследованию этого преступления подключились международные эксперты во главе с представителями Совета Европы. Являясь на тот момент представителем Украины в Парламентской Ассамблее и членом Комитета Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека я поднимал данный вопрос перед европейскими коллегами. Кроме того, 15 сентября 2014 г. при встрече с Президентом (2009-2015) Международного уголовного суда в Гааге Соном Санхёном мы обсудили необходимость расследования трагической гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.

Каждый год 2 мая мы видим, как сотни и тысячи людей несут на Куликово поле цветы и лампады, чтобы почтить память своих погибших соотечественников, ведь «Одесская трагедия» стала знаковой не только для нашего города, но и для всей Украины. В этот день одесские правоохранители прикладывают максимум усилий, чтобы защитить общественный порядок и не допустить никаких провокаций.

События 2 мая 2014 года должны стать уроком для всех нас, о том, что при любых обстоятельствах необходимо сделать всё возможное для разрешения конфликта мирным путём и что никакие, даже самые серьёзные противоречия не стоят человеческих жизней. Выражаю искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате этой страшной трагедии. Вечная память погибшим 2 мая 2014 года! Мира нашей стране!

«Сегодня скорбный день для всех одесситов – 2 мая 2014 года в нашем мирном городе произошла страшная трагедия, в результате которой погибли десятки наших соотечественников.С тех пор прошло уже три года, но страшные события 2 мая 2014 года всё ещё живы в нашей памяти, ведь в тот роковой день многие потеряли своих родных и близких.Не все виновники этой трагедии наказаны, до сих пор не установлены истинные организаторы этих страшных событий. Для этого преступления нет, и не мож»? - написал на своей официальной странице на Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.