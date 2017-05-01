Вандалы разрушили памятную доску в честь легендарного Суворова

Неизвестные вандалы разбили табличку в честь русского генералиссимуса Александра Суворова на улице Приморской.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист Максим Войтенко.

Табличка размещалась на улице Приморской, 2, ранее носившей имя великого военачальника, за свою жизнь не проигравшего ни одного из многочисленных сражений.

Напомним, что Суворов имеет прямое отношение к основанию Одессы: именно он руководил строительством системы крепостей, предназначенной для защиты юго-западных границ Новороссии после победы в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Одна из этих крепостей находилась на территории современной Одессы: холм, на котором расположена Александровская колонна в парке Шевченко, является одним из последних оставшихся земляных валов этой крепости.